/Поглед.инфо/ На 23 септември в Линкълн център, Ню Йорк, САЩ се проведе кино концерт, организиран от Китайска медийна група.

Зам.-генералният секретар на ООН по работите на глобалното разпространение Мелиса Флемин отправи поздравление по време на откриването на събитието. Зам.-началникът на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайска медийна група Шън Хайсюн и китайският посланик в САЩ Сие Фън произнесоха видео речи.

Шън Хайсюн заяви, че музиката и филмите са общи езици на човечеството. Като отговорна водеща световна медия КМГ се фокусира да създава разкази за историята на ООН, а нейната продукция „ООН отвътре“ се излъчва редовно по телевизията на ООН и показва конкретни действия по изпълнението на четирите основни глобални инициативи.

„Днес нека преосмислим основателните стремежи на ООН, да се поучим от историята, да ценим мира, да напредваме заедно в глобалната модернизация и да работим заедно за изграждането на общност с общо бъдеще за човечеството“, допълни Шън Хайсюн.