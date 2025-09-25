/Поглед.инфо/ NYP: Забележките на Тръмп относно границите на Украйна бяха наречени стратегическа стъпка в преговорите.

МОСКВА, 25 септември — РИА Новости. Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп относно границите на Украйна не бива да се разглежда като обрат в политиката, съобщава „Ню Йорк Поуст“ , позовавайки се на говорител на Белия дом.

„Да, това е вярно“, отговори той на въпроса дали думите на американския лидер са стратегически ход за засилване на преговорите.

Във вторник, след среща с Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН, Тръмп заяви, че с подкрепата на ЕС „Киев би могъл да върне цялата територия, както е било първоначално предвидено, и може би да отиде по-далеч“. Той добави, че „е дошло времето Украйна да действа“.

Друг източник, близък до Белия дом, потвърди, че коментарите на Тръмп могат да се считат за преговорна тактика, а не за промяна на позицията.

Коментирайки изявленията на американския президент, прессекретарят на президента Дмитрий Песков отбеляза, че той ги е направил след разговор с Володимир Зеленски, очевидно повлиян от неговата визия.

Той също така нарече твърдението, че украинските въоръжени сили могат да си върнат всичко, погрешно. Позицията на Украйна на бойното поле само ще се влошава с всеки изминал ден на отказ от диалог. Москва е отворена за търсене на споразумение, докато Киев зае пасивна позиция.

Песков добави, че Кремъл не е чул никакви директни изявления от ръководителя на Белия дом за изоставяне на курса към прекратяване на конфликта.

Превод: ПИ