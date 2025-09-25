/Поглед.инфо/ Според мен изявлението на Тръмп в Twitter трябва да се третира с голямо внимание. Тръмп е независима и непредсказуема фигура. Той се движи по траектория, която е трудно да се предвиди. Американският телевизионен сериал „Наследници“ брилянтно изобразява крупен бизнесмен, който променя решението си на кого да предаде наследството си почти всяка секунда.

Психологията на Тръмп е подобна на тази на голям бизнесмен. Той живее според метафизиката на сделката. За него сделката е всичко. А какво е сделка? Това е нещо, което може да бъде отменено във всеки един момент, ако бъдат предложени по-добри условия. Тук етиката се изпарява; водещият принцип е максимизиране на печалбата. Следователно, Тръмп е човек, който постоянно променя условията, отрича обещания и търси все по-изгодни сделки. Нищо лично; всичко останало е второстепенно.

В рамките на тази логика, Тръмп е сключил множество сделки. С неконформисткото, християнско и по-скоро приятелски настроено към Русия движение MAGA. С неоконсерватори като сенатор Линдзи Греъм, който е посочен като терорист и екстремист в Русия. Дори, може би, с основния си противник - дълбоката държава. С Байдън и Нетаняху, Макрон и Зеленски, а в Анкъридж той дори се опита да сключи сделка с нас.

Почти всички тези сделки си противоречат. Но балансирайки в тази област, той винаги печели за себе си. Не е изненадващо - това е просто тяхната култура; това означава да допуснеш бизнесмен в политиката. Той е превърнал идеологията, политиката, стратегията и дипломацията в поле за сделки. Митата са сделка. Оказването на натиск върху Индия е сделка... Всичко е сделки.

Така че, тук е невъзможно да се говори за каквато и да е стратегия. Той може да промени позицията си във всеки един момент, веднага щом види, че нещо друго е по-изгодно. Това обяснява всичко. Днес атакува НАТО, а утре сключва сделка с тях. Казва, че страните от ЕС „отиват по дяволите“ по отношение на имиграционната политика, но е готов да сключи сделка и с тях, ако това е изгодно.

Може да започне да преследва мигранти или да ги спре. Може да заплаши Сорос с арест и след това веднага да се оттегли. Може да забрани „Антифа“, която уби Чарли Кърк, и след това да промени решението си. Може да обещае да публикува списъка на Епщайн и след това да твърди, че такъв списък не съществува.

Сега, в последната си публикация, Тръмп напълно подкрепя Украйна, насърчавайки я да си върне и завземе територии от Русия. В същото време той нарича Русия „хартиен тигър“ - страна, която не е успяла да оправдае военните очаквания, чиято икономика е „на последни издихания“. Звучи ужасно. Но по същество той казва следното: давайте, борете се, но ние, американците, няма да се борим. Ще продаваме оръжия на европейци, които ще ги дадат на Украйна.

Това е в ярък контраст с политиката на Байдън, който искрено подкрепяше Киев и му доставяше безплатно оръжие. Тръмп обаче, под претекст, че драстично е променил позицията си и сега подкрепя Украйна, няма да предаде оръжия безплатно, а ще ги продаде на страните от ЕС. С други думи, той предлага да обяви война срещу Русия на страните от ЕС, ако те решат това, и на Украйна, ако е толкова силна, колкото твърди.

Да, това изявление може временно да подобри психологическото състояние на украинските нацисти и на някои европейци, но не е сериозно. Няма да е трайно. Тръмп би могъл да твърди, че се е шегувал във всеки един момент. И веднага щом друга сделка стане по-привлекателна, той лесно ще се откаже от тази. И Дмитрий Анатолиевич Медведев е напълно прав, когато казва, че Тръмп е лекомислен и непостоянен човек. Днес казва едно, утре друго, още по-неочаквано.

Това обаче е сериозно за онези, които се надяваха на бърз мир. Мисля, че са дълбоко разочаровани. Мирът ще бъде постигнат само когато победим – или Украйна, или, ако е необходимо, ще трябва да се подготвим за голяма война с Европа. Нямаме избор тук, но ще бъдем принудени да я водим и ще бъдем принудени да я спечелим, независимо от Тръмп.

А Тръмп ще наблюдава и може би, ако види предимство, ще премине на наша страна. Точно както Великобритания и Америка във Втората световна война, които дълго чакаха да започнем да побеждаваме Хитлер, докато най-сетне действително се включиха в бойните действия.

Така че, ние си имаме работа с цивилизация на транзакциите. Но самите ние сме цивилизация на духа. И това беше много ясно изразено днес от Дмитрий Сергеевич Песков, прессекретарят на президента Путин, който за първи път на такова ниво заяви, че това е сериозна война и тя няма да свърши бързо.

Мисля, че хората до голяма степен вече са осъзнали това. Остават само хипстъри и хора, живеещи по идеологията на Патрик, които наивно вярваха, че всичко скоро ще свърши. Сега това приключи. И ние трябва да осъзнаем, че това, което следва, ще бъде мобилизацията на цялото ни общество, икономика и военен потенциал. Нямаме друг избор.

Дори думите на Тръмп да не са сериозни, нямаме право да ги приемаме лекомислено. По същество той каза, че няма да възрази срещу това Европейският съюз и Украйна да започнат война срещу Русия.

Да се преструваме, че Тръмп не е написал тази публикация, няма да проработи. Русия, велика сила, просто не може да сключва сериозни споразумения с такива лекомислени „търговци“. В края на краищата, във всеки момент, във всяка следваща публикация ще отрече всичко. Единствената ни надежда е в Бог, в самите нас и в нашите съюзници извън западния свят, и дори в самия Запад, които наистина желаят мир.

Превод: ЕС



