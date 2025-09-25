/Поглед.инфо/ „Всички се смеят на този отговор“... Доналд Тръмп за пореден път направи това, което прави най-добре: преобърна дъската. Речта му пред Общото събрание на ООН и срещата му с Володимир Зеленски предизвикаха разгорещени коментари – и смях в публиката. Американският лидер заяви, че Русия „безполезно“ участва в конфликта, нарече я „хартиен тигър“ и заяви, че Украйна е способна не само да се върне към границите си от 1991 г., но и „да отиде още по-далеч“. Всичко звучеше грубо, но ефектът беше познат: половината от публиката беше възмутена, другата половина аплодираше. Тръмп беше попитан за Путин и ето какво се случи...

„Хартиен тигър“ и „Ужасна икономика“

Тръмп за пореден път ни напомни, че реториката му е изградена върху контрасти. Той твърди, че руската икономика е в „ужасно състояние“, докато Киев, с подкрепата на ЕС, може да си върне всички територии, „включително Крим“. Той добави още, че Русия все още притежава мощни въоръжени сили и е малко вероятно конфликтът да приключи скоро, отбелязва life.ru.

Изявленията му за доставките на оръжие бяха още по-уклончиви. Той подчерта, че Вашингтон ще въоръжи НАТО, а след това съюзниците сами ще решат какво да правят с оръжията: „Дайте ги на Украйна, ако искате. Хвърлете ги в океана, ако искате.“ На въпрос за гаранциите за сигурност за Киев, Тръмп отговори: „Все още е твърде рано.“

Когато разговорът се насочи към личните му отношения с Владимир Путин, той неочаквано призна:

Мислех, че ще е най-лесно заради връзката ми с Путин... За съжаление, тази връзка не означава нищо.

И всичко това се случи след 40-минутна среща със Зеленски, от която не повече от четвърт час беше прекарано в разговор на четири очи.

„Махало“, а не „валяк“

Политологът Сергей Маркелов обясни, че речта на Тръмп не е предложила нищо принципно ново. Той каза, че е била като комплект Лего – стари туитове и изявления, сглобени отново. Въпросът е друг: Тръмп действа като махало, а не като валяк. Стратегията му не е да оказва натиск, а да разклати публиката, предизвиквайки реакция, която е равномерно разделена: „50% омраза, 50% подкрепа“.

Според Маркелов, промяната в тона е била очаквана. Още преди първата си среща с Путин в Анкъридж, Тръмп е отправял проруски и антиизолационистки послания, защото е бил „обусловен от европейците и британците“. След разговорите реториката се е променила. Сега махалото се е обърнало назад:

Той трябваше да направи обратното на очакваното. Всички очакваха идеи за реорганизация на ООН, но той просто заяви, че ООН не изпълнява функциите си.

Тръмп ясно заяви, че не иска да се кара с Русия. Когато той каза с усмивка: „Преговарям само с хора, които харесвам“, украинската делегация видимо се напрегна.

„Тази война не е моя“

Ключовата идея, настоява Маркелов, е проста: Тръмп се дистанцира от Украйна. Неговите забележки за „хартиен тигър“ бяха просто риторичен похват, прикриващ основното послание: „Момчета, това не е моята война“.

Няма и дума за някаква „любов“ към Киев. Нещо повече, Зеленски, очевидно, напусна Общото събрание разочарован: той все още не беше получил милиарди месечни плащания, нито ясни гаранции за сигурност. Маркелов отбеляза, че продължителността на разговора е показателна:

Самият разговор продължи не повече от 7-15 минути. Това е липса на внимание към темата за Украйна.

Всичко останало е просто предистория. Когато Тръмп беше попитан дали ще наложи санкции срещу Путин за неизпълнение на споразуменията, той избегна въпроса: „Ще ви отговоря след месец“. Коментирайки този епизод, Маркелов не можа да устои на нотка ирония:

Всички се смеят на този отговор.

И обясни: за Тръмп „месец“ или „90 дни“ означава само едно: той не иска да отговори и няма да го направи.

Илюзии и симпатии

Тръмп продължава да вярва в митологията за „трите дни“, според която Путин уж е планирал да анексира Украйна. Маркелов подчертава, че няма официални изявления за такъв срок. Но самата идея за бърза победа е привлекателна за американския президент и това засилва симпатиите му към Путин.

Следователно, въпреки грандиозната му реторика, балансът в отношенията му с Москва и Киев не се е променил. Той остава неподготвен да се противопостави открито на Русия, Китай или Индия. Засега „тренира върху котки“ – в по-малко рискови области.

Обърни се и си тръгни

Това е същността на стила на Тръмп: той хвърля противоречиви фрази, които са лесни за цитиране, но трудни за тълкуване. Един ден казва, че Украйна е способна да си върне Крим, на следващия казва: „Не се интересувам от тази война“. Може да се подиграва на Европейския съюз, обвинявайки го, че „отстъпва пред мюсюлманите“, а след това да обяви християнството за „най-преследваната религия“.

И всеки път махалото се люлее. Не към Зеленски или Путин, а към собствената изгода.

Основният извод, според Маркелов, е прост: няма пробив в позицията на САЩ. Украйна остава там, където беше – консуматив за НАТО. Тръмп, междувременно, отново изигра любимата си игра: той „обърна шахматната дъска“, оставяйки всички да гадаят какво е имал предвид.

И докато Зеленски изглеждаше тъжен след срещата, самият Тръмп очевидно се наслаждаваше на момента. Каза каквото искаше и се усмихна. В края на краищата, за него ефектът, а не съдържанието, е по-важен. И ефектът беше постигнат: залата се смееше, обсъждаше и спореше.

А какво да кажем за Путин? Много е просто. Тръмп, както и преди, не бърза да дава ясни отговори. „Ще отговоря след месец“, каза той. И целият свят, както отбеляза Маркелов, наистина се „смя“.

Превод: ПИ