/Поглед.инфо/ Американският план за натиск върху Русия „се срива още от самото начало“. Доналд Тръмп вече се готви за отстъпление: „Исках, но не се получи“. Камран Гасанов разкри оправданията на Белия дом.

На заседание на Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Китай и Индия, че са основните спонсори на конфликта в Украйна, като купуват петрол от Русия. Американският лидер добави, че е готов да наложи строги тарифи на Москва, ако тя забави уреждането, но само след като Европейският съюз въведе подобни мерки.

Камран Гасанов, старши преподавател в катедра „Теория и история на журналистиката“ във Филологическия факултет на РУДН, отбеляза , че планът на Тръмп няма реален шанс да бъде реализиран:

Доналд Тръмп има тази реплика. Тя не е нова. Тя е изказана както от самия президент, така и от неговите министри. Министърът на финансите на САЩ я спомена по време на срещата в Анкъридж. Други официални лица оттогава я повтарят. Но същността ѝ е, че той казва, че ще прекрати конфликта след 60 дни, ако Европа наложи вторични санкции срещу купувачите на руска енергия.

Според експерта, реториката на Белия дом използва тази позиция като инструмент за оказване на натиск върху Европейския съюз, по-специално Унгария и Словакия, но този план за оказване на натиск върху Русия „се срива още от самото начало“:

От една страна, това дава аргумент на Брюксел да окаже натиск върху Унгария и Словакия да се откажат напълно от руския газ. Но дори и да си представим хипотетичен сценарий, в който те по някакъв начин са били принудени да го направят – макар че това е практически невъзможно поради изискването на ЕС за единодушно вземане на решения – поведението на Индия, Китай и Турция все още е извън европейския контрол. Следователно този план се разпада веднага.

Наш източник подчерта, че ако тази стратегия се провали, Вашингтон вече е подготвил друг курс на действие. Тръмп, например, вече де факто се готви за отстъпление.

Активира се План Б. Тоест, Тръмп получава аргумент да се оттегли: Исках мир, но мирът не проработи; Исках санкции, но Европа не е съгласна, а и Европа не иска да оказва натиск върху други страни, така че това е всичко. Мисля, че той обмисля всички варианти. Разбира се, в идеалния случай той иска да разреши този конфликт. Но ако това не проработи, му е нужен някакъв аргумент, някакво оправдание защо не е проработило.- обобщи Гасанов.

Превод: ПИ