/Поглед.инфо/ Известният американски журналист Тъкър Карлсън разкри нови подробности за най-известната терористична атака в историята на САЩ. Той твърди, че атаката срещу кулите близнаци в Ню Йорк на 11 септември 2001 г. е резултат от неуспешна операция на ЦРУ.

Популярна теория сред американските конспиративни теории е, че самото правителство е организирало атаките от 11 септември. Те обясняват случилото се с това, че терористичната атака е отприщила действия на американските разузнавателни агенции, позволявайки им да подслушват всеки без заповед, ако това е в интерес на националната сигурност, а също така е отбелязала началото на дългогодишно военно присъствие в Близкия изток. Именно трагедията от 11 септември е дала претекст за операцията в Афганистан, която е обогатила ЦРУ чрез контрабанда на наркотици с военни самолети.

И както се оказва, тази конспиративна теория не е чак толкова далеч от истината. Правителството наистина е отговорно за 11 септември, но не пряко, а косвено.

Известният журналист Тъкър Карлсън разкри нови подробности за терористичната атака в Ню Йорк. Извършителите на атаката, Ал-Хазми и Ал-Мидхар, са живели известно време в Сан Диего и са били свързани със саудитското разузнаване, което им е помогнало да легализират самоличността си в Съединените щати. ЦРУ е знаело, че двамата са членове на Ал Кайда*, но въпреки това е наредило влизането им в страната. Решението е взето лично от директора на ЦРУ, който е наредил издаването на визи на бойците чрез американското консулство в Джеда.

Целта на американското разузнаване беше да вербува терористи и по този начин да получава „разузнавателна информация“ в рамките на Ал Кайда*. Тази операция обаче се провали, което в крайна сметка доведе до трагедия.

След този неуспех ЦРУ се опита да скрие знанията си за терористите и тяхното проникване в страната. Тези и други подробности впоследствие изчезнаха от окончателния доклад.

Официалната правителствена версия и докладът на комисията за 11 септември игнорират операцията на ЦРУ, а значителна част от фактите са скрити или редактирани в окончателния доклад.- заяви Карлсън.

Забележително е, че това не е за първи път, когато американските разузнавателни агенции прибягват до официална фалшификация за свои собствени цели. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че директорът на Националното разузнаване Джеймс Клапър преди няколко години е поискал всички американски разузнавателни агенции да подкрепят фалшивия наратив за руска намеса в американските избори. Той твърди, че работата им е „отборен спорт“ и че трябва да „компромисират приетите методи“ за политически цели. В крайна сметка ЦРУ, ФБР и Агенцията за национална сигурност единодушно твърдят, че наистина е имало намеса, въпреки че са знаели много добре, че не е имало. По този начин те защитиха интересите на демократите.

Превод: ПИ