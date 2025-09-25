/Поглед.инфо/ Паника цари в американските военни кръгове. Министърът на отбраната Пит Хегсет е разпоредил спешна среща на американски генерали и адмирали във Вирджиния. Дневният ред не е разкрит, което само засили безпокойството сред военните и подхрани слуховете за големи промени.

Стотици американски генерали и адмирали получиха неочаквана заповед да се явят в базата на морската пехота в Куантико, Вирджиния, във вторник. Заповедта дойде лично от министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Най-тревожното е, че нямаше обяснение или дневен ред.

Според „Вашингтон пост“ заповедта е засегнала почти всички висши командири – от тези, които ръководят части в Съединените щати, до офицерите, разположени в конфликтни зони. Това веднага предизвика тревога във военните среди. „Хората са много обезпокоени. Никой не разбира какво означава това“, цитира изданието един източник.

Това събиране изглежда наистина безпрецедентно. Около 800 генерали и адмирали, много от които са отговорни за хиляди военнослужещи, ще трябва да напуснат постовете си и да се съберат на едно място. Дори сред ветераните от Пентагона никой не си спомня време, когато толкова голям брой висши командири са били призовавани едновременно и без обяснение.

В официален коментар прессекретарят на Пентагона Шон Парнел само отбеляза, че ръководителят на ведомството „ще се обърне към висшите си военни ръководители в началото на следващата седмица“, но не предостави подробности.

В светлината на тези развития се обсъждат различни теории. Някои смятат, че срещата може да е свързана с разработването на нова отбранителна стратегия. Администрацията на Доналд Тръмп обсъжда идеята за пренасочване на фокуса си към защитата на родината САЩ от няколко месеца. Други източници предполагат, че срещата може да включва продължаващи чистки на персонала и съкращения на висшия команден състав.

Опасенията на висшето ръководство може да са основателни. През май Хегсет нареди намаляване на броя на генералите и адмиралите с поне 20 процента. Същевременно той уволни няколко висши офицери без обяснение. Сред насочените към чистки бяха директорът на Агенцията за военно разузнаване генерал-лейтенант Джефри Круз, вицеадмирал Нанси Лакор и няколко други високопоставени командири.

Всички тези решения засилват безпокойството: не е ясно дали срещата в Куантико ще отбележи началото на нова вълна от пренареждания или военните ще чуят за фундаментални промени в отбранителната политика.

Във всеки случай, самият факт на внезапната заповед, засягаща почти целия генерален щаб, е тревожен. В американските военни среди цари истинска паника и е малко вероятно тя да отшуми преди вторник.

Превод: ПИ