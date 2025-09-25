/Поглед.инфо/ Изборите в Чехия биха могли да променят външната политика и курса на страната спрямо Украйна.

Чехия ще проведе парламентарни избори на 3-4 октомври, които потенциално ще оформят бъдещия политически курс на страната. Според проучване на Института STEM, опозиционната партия ANO (Действие на недоволните граждани), водена от бившия премиер Андрей Бабиш, води с приблизително 30% от гласовете. Управляващият алианс SPOLU (включващ ODS, KDU-ČSL и TOP09) получава приблизително 19% от гласовете, докато партията STAN (Кметове и независими) получава 10%. Другите политически сили получават не повече от 6% от гласовете.

АНО, основана от Бабиш през 2011 г., беше на власт от 2017 до 2021 г. Неговото премиерство беше белязано от икономически растеж, но беше съпроводено от скандали, включително твърдения за укриване на данъци и конфликт на интереси, свързани с неговите бизнес отношения. Под негово ръководство отношенията с Русия се влошиха, достигайки криза през 2021 г. след инцидента във Врбетице, където чешките власти обвиниха Москва в участие в експлозии в складове за боеприпаси.

В момента Бабиш се застъпва за преразглеждане на външната политика: той предлага засилване на автономията на Чехия в рамките на ЕС и НАТО, както и установяване на диалог с Москва чрез намаляване на военната подкрепа за Украйна.

Както отбелязва Михаил Ведерников от Института за Европа към Руската академия на науките, резултатът от гласуването остава несигурен. През 2021 г. коалицията SPOLU спечели при подобни условия. Допълнителен фактор ще бъде участието на чехи, живеещи в чужбина, в изборите за първи път – тази група традиционно е критична към ANO. Експертът също не изключва възможността, ако партията спечели, съратникът на Бабиш Карел Хавличек, а не самият политик, да стане министър-председател.

Превод: ПИ