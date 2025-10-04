/Поглед.инфо/ Гостуването на Роби Уйлямс в България стана „2 в 1“! Първо- щастие за феновете и огромен успех за цялото турне. Второ- ако не бяха камионите на турнето нямаше да разберем, че имаме корумпирани служители в ДАИ, които иначе са издирвани под дърво и камък от всички работещи по случаите органи. Този факт даде възможност на цялата правосъдна система, за която ще говорим, да се изяви в пълния си блясък. Именно това, струва ми се, е истинската заслуга на Роби Уйлямс за съвременна България.

Помислете си- ВКС казва че и.д. главен прокурор не е законен, а прокуратурата отговаря- вашето решение не ни интересува. Кажете ми- какво ще си помислят гражданите за подобна правосъдна система. Всъщност, ние знаем какво ще си помислят- никой не иска да живее или да инвестира в България именно заради качеството на правосъдието. Нито ниските данъци, нито ниската цена на труда могат да съблазнят инвеститорите при условие, че правосъдието не е на добро ниво.

През последното десетилетие много се говори за реформа в правосъдната система. Даже някои партии издигнаха тази реформа като знаме на своите цели. Около споровете се завихриха много и различни мнения. Няма да взимам участие в тези спорове- не съм експерт в правната област. Но мога да подскажа бързи и ясни идеи за това как народът да разбере, че правосъдието работи. Ако правосъдието иска да го направи, разбира се.

Препоръчвам няколко действия на правосъдните органи- следствие, прокуратура и съд. Да ги разпределят помежду си както искат, те знаят най-добре как да го направят. Важна е не самата постановка на въпроса, а неговото решение.

В какво се състои моето предложение. Предлагам тези органи, които съставят правосъдната система да се заемат и в близко бъдеще (става дума за няколко месеца, не за години и десетилетия) да решат няколко дела. Ако ги решат, с осъдителни присъди, хората ще повярват че нещо в тази посока върви към по-добро. Всъщност, точно това очакваме от правосъдната реформа. Кои са делата!

Разбира се- на първо място делото КТБ. Започнато през далечната вече 2014г и до ден днешен в никакво положение. Доколкото разбирам от медиите натрупани са хиляди томове показания. От това не следва никакъв резултат. С други думи- има много място за действие на правосъдната система. Просто трябва да действат, а не да се ослушват.

Делото за убийството на Мартин Божанов- Нотариуса. Извършено посред бял ден в София. Скоро ще станат две години- без резултат.

Делото за опита за убийство на главния прокурор Иван Гешев. Или е имало опит за покушение, или е имало опит за заблуда. И в двата случая трябва да има осъдителна присъда. Всички си спомняме как тогавашните защитници на Главния прокурор излязоха с виненочервените си тоги и гордо маршируваха до стълбите на Съдебната палата. Нека сега да бъдат пак така горди и доблестни и да кажат какво е станало. От тях зависи!

Делото с обвинението на Васил Божков за 500млн лв укрити данъци. Да се разкрие има ли виновен, кой за какво е виновен и да завърши с осъдителна присъда.

Делото с изхарчените около 500 млн лв за процедурата „ин хаус“ около строежа на магистрала Хемус. Ако има виновен- да се накаже. Ако няма виновен- прокуратурата да излезе с ясно и разбираемо решение, че парите са правилно изхарчени и вина в случая няма никаква.

По делото за убийството на двете момичета на бул. Черни връх, по което беше осъден Г. Семерджиев- прокуратурата не се заинтересува кой и как му е помагал през всичките години, в които е правел едно след друго нарушения, за да се стигне до фаталната нощ. Да се разследват и да се намерят неговите „защитници“. Знаем, че ги има.

Решение по делото за убийството на Алексей Петров. Срамно е през 21в да не може да се отключи мобилния телефон на жертвата. Ето затова трябва да поискаме помощ от страни, които могат да го направят. Първо да платим за тази услуга, преди да купуваме военни стоки за милиарди. Всички разбираме, че т.нар. „показни убийства“ преди това (над сто на брой) няма да бъдат разкрити. Поне това да доведем до край.

Да довърши най-накрая делото срещу бившия следовател Петьо Петров-Еврото. Наред с осъдителната присъда да се разбере как е възможно толкова години един откровен измамник (според излезлите в медиите публикации) да работи в съдебната система и дори да упражнява определен натиск върху своите колеги. Сигурно ще се намерят виновни за едно дело.

Накрая, просто за да завършим с добър послевкус това упражнение, да намерят и заловят прокурорския син от Перник. Срамота е при цялата мощ и техника на полицията той да се укрива в някой морски курорт. Ето за това можеха да поискат оставката на министъра- но пропуснаха. Той пък да бъде така добър да си свърши работата до край. Виждате колко ясно и разбираемо е всичко, което органите могат да направят. Ако си свършат работата както трябва и в кратки срокове аз първи ще напиша специална статия в която ще похваля правосъдната система.

Очаквам да ми дадат такъв повод!