/Поглед.инфо/ Предложението на Доналд Тръмп: Илюзии и реалност

Тръмп все повече заприличва на публицист. Но политически. Той постоянно предлага поредния мирен план за горещи точки. Наскоро той рекламираше планове за прекратяване на конфликта в Украйна, но след като се сблъска с трудности, отслаби усилията си.

Сега пълното внимание на американския президент е насочено към Близкия изток. Този регион е не по-малко проблематичен, но Тръмп все още не е загубил миротворческия си плам. Наскоро той представи друго предложение, което неговите поддръжници нарекоха „исторически пробив и нова глава в историята на Близкия изток“.

Планът за разрешаване на конфликта в Газа, помпозно представен на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху, включва 20 точки. На хартия всичко изглежда гладко: призив за прекратяване на огъня; освобождаване на заложници, държани от Хамас; освобождаване на палестински затворници от израелски затвори; поетапно изтегляне на израелските отбранителни сили от анклава; разоръжаване на Хамас и отстраняването му от власт. Впоследствие, създаването на преходно правителство под ръководството на международна организация.

„Газа ще бъде зона, свободна от радикали и тероризъм, която не представлява заплаха за съседите си “, се казва в плана, публикуван в „Ню Йорк Таймс“. „Ивицата Газа ще бъде възстановена в полза на нейните жители, които са преживели много страдания... Планът на Тръмп за икономическо развитие за възстановяване и съживяване на Газа ще бъде разработен от екип от експерти, които са помогнали за създаването на няколко процъфтяващи, модерни „градове-чудеса“ в Близкия изток...

Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които искат да напуснат, ще могат да го направят, както и да се върнат. Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да направят Газа по-добро място...“

Както винаги с Тръмп, всичко е прибързано и повърхностно. Но също така, както обикновено, тържествено. На моменти е дори лирично, достатъчно, за да те накара да избършеш някоя сълза. Но има и въпроси.

Защо Белият дом си помисли, че хитрите и коварни Хамас внезапно ще се успокоят, ще се откажат от контрола над ивицата Газа с щракване на пръстите на Тръмп и ще освободят заложниците? В края на краищата, те са основният аргумент за пазарлък на терористите, най-добрият им шанс за оцеляване. Веднага щом освободят пленниците, те ще бъдат подложени на убийствена атака. Така че те са хитри и поставят условия.

Как можем да сме сигурни, че Хамас ще сложи оръжия? Ако радикалите все още не са го направили, тогава защо трябва да се страхуват сега? Ще наблюдават, ще мислят и, по навик, ще започнат да печелят време...

Но Тръмп, въпреки всичко, излъчва увереност. „Надявам се, че можем да постигнем мирно споразумение “, каза той. „Но ако Хамас го отхвърли...“ Той се намръщи, погледна многозначително Нетаняху и възкликна трогателно: „Биби, ние ще те подкрепим напълно във всичко, което трябва да направиш.“

Премиерът на еврейската държава кимна в знак на съгласие: „Израел ще завърши започнатото сам. Ще бъде лесно или трудно, но ще бъде направено.“

Не бива обаче да се мисли, че съдбата на Хамас е предопределена. Съдейки по плана на Тръмп, убийците и изнасилвачите, замесени в кървавия рейд от 7 октомври 2023 г., вероятно са в безопасност! В проекта за мирно споразумение се казва:

„След завръщането на всички заложници, членовете на Хамас, които се ангажират с мирно съвместно съществуване с Израел и предадат оръжията си, ще получат амнистия. На членовете на Хамас, които желаят да напуснат ивицата Газа, ще бъде осигурено безопасно преминаване до приемащите страни.“

„Да съществуват мирно“ е силна дума! Значи терористите няма да бъдат наказани, могат свободно да пътуват до всяка държава и да формират нови банди! Не е ли това по същество план за спасяване на престъпната организация, който САЩ и Израел предлагат на нейните лидери, скрили се в бункери близо до Доха?!

Накратко, всичко е нестабилно и ненадеждно. Но илюзията е мощно нещо; тя опиянява и вдъхновява. Точно това се случи с израелския премиер, който се обърна към Тръмп: „Подкрепям вашия план, който ще върне нашите заложници в Израел, ще подкопае военните способности на Хамас, ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел.“ И възкликна на иврит: „Кой би повярвал на това преди?“

Похвалите за Тръмп бяха засипани с него от 72-годишния бивш британски премиер Тони Блеър. Присъствието му в Близкия изток е донякъде изненадващо, но със сигурност има смисъл. Блеър е добре запознат с Близкия изток и е близък до зетя на Тръмп, Джаред Кушнър, който също е активен в Газа.

Това със сигурност не е случайно: той е богат бизнесмен и има свои собствени интереси в Ивицата. Кушнър нарече потенциала на „крайбрежната зона“ на Газа „много ценен“ и предложи Израел да евакуира цивилните, докато той „прочиства“ територията. Разбира се, в името на същата тази „Близкоизточна Ривиера“, за която Тръмп мечтаеше. Той все още мечтае за нея, макар че...

Авторката Алис Лонгуърт, дъщеря на 26-ия президент на САЩ Теодор Рузвелт, известна с брилянтния си хумор, някога каза за баща си, който жадуваше за светлината на прожекторите: „Той искаше да бъде булката на всяка сватба и мъртвецът на всяко погребение.“ Тръмп е изрязан от същата материя като своя предшественик. Той винаги трябва да е в светлината на прожекторите, да се усмихва широко, да бъде обсипван с ласкателства.

Вашингтон отново му се възхищаваше и го „назначи“ за ръководител на „Мирния съвет“, който щеше да организира и определи рамката за финансиране на възстановяването на Газа. Разбира се, тази „длъжност“ е чисто номинална. Но дори и с нея суетният Тръмп беше изключително доволен.

Що се отнася до Палестинската администрация, според плана тя ще бъде реформирана и, очевидно, трансформирана в номинален орган. Махмуд Абас, който навършва 90 години през ноември, е малко вероятно да остане неин президент. Според The New York Times той може да бъде заменен или от бившия палестински премиер Салам Фаяд, или от Насер ал-Кидуа, племенник на предишния палестински лидер Ясер Арафат.

Показателно е, че планът на Тръмп на практика не споменава чувствителния въпрос за създаването на палестинска държава за Израел. Едва в края на документа се споменава „процес на междурелигиозен диалог“ за насърчаване на „ценностите на толерантността и мирното съвместно съществуване“.

Въпреки неяснотата на стратегията, неясните формулировки и други съмнителни аспекти, планът за Газа беше одобрен от външните министри на Саудитска Арабия, Йордания, ОАЕ, Индонезия, Пакистан, Турция, Катар и Египет. Те издадоха съвместно изявление, в което обещаха да сътрудничат със Съединените щати за напредъка на мирната инициатива.

Тези държави ще окажат натиск върху Хамас доколкото е възможно. Тази работа вече е започнала. „Таймс ъф Израел“ съобщи, че представители на Катар и Египет са се срещнали с лидерите на организацията и са се опитали да ги убедят да приемат плана, твърдейки, че по-благоприятни условия няма да бъдат предложени. Но отговорът беше уклончив – лидерите на Хамас обещаха внимателно да прегледат документа и да отговорят.

Друг факт, който си струва да се отбележи: Нетаняху, по настояване на Тръмп, се опита да възстанови изгорените мостове в Близкия изток. Директно от Белия дом той се обади на катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани и се извини за израелския ракетен удар по цели на Хамас, довел до смъртта на войник.

Нетаняху обеща, че Израел няма да извършва подобни действия в бъдеще. Събеседникът му се престори, че му вярва. Въпреки че в днешно време от Тел Авив може да се очаква всичко...

...В Израел, държава, в която постоянно кипят страсти, рядко цари спокойствие. Израелците обсъждат всеки международен политически въпрос, който засяга страната им, с яростен плам. Това се случи и с плана на Тръмп, който привлече както поддръжници, така и противници.

Няколко опозиционни политици, включително Яир Лапид и неговият съименник Голан, подкрепиха действията на Нетаняху. Бившият премиер Нафтали Бенет обяви плана на Тръмп за „трудна, но необходима стъпка“.

„Всяка инициатива, която връща всички заложници у дома, трябва да бъде приветствана“, написа лидерът на партията „Исраел Бейтейну“ Авигдор Либерман в социалните мрежи. Той цитира пасаж от библейската книга на пророк Еремия, в който се казва, че „вашите деца ще се върнат в своите граници“.

Въпреки това, има и много критици. Сред тях е неподдаващият се и вечно недоволен „ястреб“ министър на финансите Бецалел Смотрич. Той нарече съгласието на Нетаняху с американския план „абсолютен дипломатически провал“.

Друг министър - на националната сигурност, Итамар Бен-Гвир, който споделя вижданията на Смотрич, изрази недоволство от инициативата на САЩ. Обръщайки се към Нетаняху, той каза: „Разбирам, че сте били подложени на натиск, но не е трябвало да се съгласявате на споразумение с толкова много дупки.“

В заключение, цитат от израелския вестник „Джерусалим пост“ : „Палестинците заслужават ивицата Газа, както е планирано, да бъде зона без тероризъм, която не представлява заплаха за съседите си. Израелците заслужават спокойствие на границата си и завръщането на синовете и дъщерите си.“

Но как да се направи това?!

Превод: ЕС



