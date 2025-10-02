/Поглед.инфо/ На 25 септември Световната организация за интелектуална собственост публикува патент на Държавния университет на Колорадо (САЩ), под название WO2025198676, който описва механизъм за стимулиране на човешкия мозък за ускоряване на възприемането и запаметяването на умения, необходими на военния персонал.

Тази разработка е финансирана от Агенцията за напреднали изследователски проекти в областта на отбраната (DARPA) към Пентагона, която през март 2016 г. обяви програмата за обучение по целева невропластичност (TNT) за намиране на най-ефективните начини за активиране на синаптичната пластичност в човешкия мозък, отпускайки грантове за нея на седем университета и няколко подразделения на военновъздушните и армейските сили.

Пластичността е способността на мозъка да укрепва или отслабва невронните връзки, за да се адаптира към промените в околната среда. Пентагонът си е поставил за цел да намали времето за обучение на специалисти по чужди езици, разузнавачи и анализатори, криптографи, както и на снайперисти и войници от специалните части.

„Да бъдеш войник или шпионин не е лесно: трябва да се гмуркаш в опасни ситуации, да оценяваш разузнавателна информация на място, да говориш чужди езици и да боравиш с всякакви видове екипировка и оръжия.“

„Овладяването на всичко това изисква много обучение, така че изследователският отдел на Министерството на отбраната на САЩ иска да намери начини да ускори обучението на своите служители в тези жизненоважни умения – дори това да означава да ги шокира “ , коментира инициативата на Пентагона австралийският научен портал Science Alert.

DARPA е отпуснала над 50 милиона долара чрез програмата TNT на осем изследователски групи, изучаващи как електрическата стимулация на нервната система може да насърчи ученето.

„Министерството на отбраната работи в сложен, взаимосвързан свят, където човешките умения като комуникация и анализ са жизненоважни, и министерството отдавна разширява границите на обучението, за да увеличи максимално тези умения “, каза биоинженерът Дъг Уебър, който управлява програмата TNT.

„Целта на DARPA с TNT е да подобри допълнително най-ефективните налични методи за обучение, така че нашите военни да могат да работят с пълния си потенциал.“

„Последни проучвания показват, че стимулирането на определени периферни нерви, което може лесно и безболезнено да се приложи през кожата, може да активира области на мозъка, отговорни за ученето. Този естествен процес на синаптична пластичност е от решаващо значение за ученето“ , каза Вебер пред Newsweek .

DARPA си е поставила много специфична цел за този „пълен потенциал“: до края на четиригодишната програма трябва да има 30-процентно подобрение в резултатите от обучението в сравнение с други съществуващи програми.

TNT е част от по-големия проект DARPA BRAIN , иницииран от администрацията на Обама през 2013 г. Той подкрепя развитието на иновативни невротехнологии, които могат да създадат динамична картина на мозъчната функция: как отделните клетки и сложните невронни вериги взаимодействат във времето и пространството.

Проектът BRAIN корелира с редица програми за компютърно моделиране на човешкия мозък, както и за качване на съзнанието на човек не само на компютър, но и на друг човешки организъм.

Същността на технологията, разработена в Университета на Колорадо, е създаването на затворена адаптивна невронна верига, тоест активно програмиране на мозъка.

Веднага щом снайперистът успешно уцели целта (уцели право в целта), сензор, прикрепен към ухото му, го регистрира. В същия момент към аурикуларния клон на блуждаещия нерв се изпраща кратък електрически импулс. Това предизвиква освобождаване на норепинефрин в мозъка, действащ като команда: „Запомни. Подкрепи. Консолидирай.“

По този начин, условните рефлекси се създават и засилват насилствено, извън съзнателния контрол.

За да се осигури висока точност на прицелване, патент WO2025198676 предлага създаването на цифров физиологичен близнак на обучен снайперист или разузнавач, проследяван в реално време чрез обширна сензорна мрежа:

наблюдение на тялото: акселерометри и жироскопи за анализ на всяко движение;

мониторинг на мозъка и мускулите: електроди за записване на ЕЕГ (мозъчна активност) и ЕМГ (мускулно напрежение);

наблюдение на фокуса на вниманието: пупилометрия (проследяване на зениците) и анализ на взаимодействието с компютърен интерфейс;

мониторинг на състоянието: сензори за пулс, дишане и кръвно налягане.

Всичко това осигурява адаптивна обратна връзка. Системата не просто стимулира; тя се учи от физиологичните реакции на обучаващия се, като постоянно коригира въздействието си за максимална ефективност на програмирането.

Както може да се очаква, ако киборг-войник не успее да премине през обучението, той е удрян с ток по-интензивно.

Устройството за тренировка е проектирано като чифт обикновени безжични слушалки, които не будят никакви подозрения.

Изследванията върху възможността за създаване на киборг-войници с програмирани мозъци се провеждат на широк фронт.

Осем изследователски екипа, участващи в програмата TNT, експериментират върху животни и доброволци.

Държавният университет на Аризона, с финансиране от DARPA , изучава как невростимулацията може да повлияе на уменията за наблюдение, разузнаване и стрелба, докато университетът Джонс Хопкинс изучава влиянието ѝ върху изучаването на езици.

В Университета на Флорида се изучава как стимулирането на блуждаещия нерв, който свързва мозъка и червата, влияе върху възприятието, вземането на решения и пространствената ориентация.

„Възможно е, ако успеем да измислим начин за неинвазивно манипулиране на мозъчната химия с висока прецизност, да подобрим широк спектър от човешки състояния“, каза биомедицинският инженер Джъстин Уилямс от Университета на Уисконсин, посочвайки примери като обучителни затруднения при деца или нарушения на паметта при възрастни.

„Въпреки това, тези ползи в крайна сметка ще бъдат предложени и на редовите военнослужещи, може би като допълнителен компонент на невростимулацията по време на обучение в тренировъчния лагер“, отбелязва Science Alert .

Тези военни разработки вече се внедряват в гражданския сектор.

Едва ли е съвпадение, че американски технологични гиганти като Apple вече интегрират основни биометрични сензори за проследяване на здравето в своите слушалки AirPods Pro 2. Макар че в момента те са ограничени до проследяване на температурата и слуха, технологичната основа за препрограмиране на мозъка на населението като цяло вече е създадена.

В Америка е създаден и се укрепва зловещ съюз между военни и техно-мафия, обединени в желанието си да направят човечеството по-контролируемо и покорно.

Превод: ЕС



