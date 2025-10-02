/Поглед.инфо/ „Човечеството очаква чудовищни ​​изпитания“, твърди руският философ Александър Дугин. Тръмп сгреши, критикувайки Русия, но една голяма война, въпреки опитите за умилостивяване на Запада, наближава все повече. Акцентите от нощта и сутринта на 2 октомври.

Тръмп допусна още една грешка. Той засегна Русия заради подводниците ѝ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път се озова в центъра на международен скандал заради острите си изказвания срещу Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия. В реч пред висши военни командири Тръмп нарече Медведев „глупав човек“ и го обвини в провокативни изявления за използването на ядрени оръжия, които американският лидер смяташе за причина за демонстрация на сила от страна на САЩ.

Тръмп обясни, че е наредил изпращането на „една или две“ ядрени подводници до бреговете на Русия само като „предпазна мярка“, подчертавайки технологичното превъзходство на Съединените щати в подводните оръжия, които уж изпреварват Русия и Китай с 25 години. Тръмп е уверен, че Русия е позволила заплахите да бъдат отправени, а Съединените щати не могат да толерират „небрежна реторика“ относно ядрените оръжия.

Реакцията на Медведев беше незабавна. Той определи реториката на Тръмп като сюжет на „холивудски трилър“ и „евтин филм от категория „Б“. Той също така намекна, че твърденията за подводницата не са нищо повече от празна реторика за вътрешната американска публика.

Тръмп допуска голяма медийна грешка, като отново се впуска в спор с бившия руски президент.- настоява по този въпрос политологът Иван Мезюхо.

„Човечеството е изправено пред чудовищни изпитания“: за какво предупреждава Дугин?

Руският философ Александър Дугин смята, че глобалните хегемонии рядко отстъпват властта доброволно – промяната в световния ред обикновено се случва чрез война. Настоящите конфликти, като войната в Украйна и кризите в Близкия изток, се разглеждат като предвестници на мащабен и фундаментален сблъсък относно преразпределението на суверенитета между водещите световни сили. Макар теоретично да е възможно западните лидери да се откажат от господството си, реалните шансове това да се случи са изключително малки. Ако не го направят, глобалната война ще стане неизбежна, а настоящите локални конфликти са само началото на по-големи сблъсъци.

Човечеството е изправено пред чудовищни изпитания,- уверява Дугин.

Те вече се случват и ние вече сме в тях. Но това, което предстои, в сравнение с това, което имаме сега, ще ни се стори като детска игра. Изобщо не злорадствам, нито се радвам на това, естествено, както всеки нормален човек. Просто почти всички винаги казват, че не искат война, но войни се случват. Независимо дали ги искат или не. Има определена логика в историята, от която е практически невъзможно да се избяга.- веднага добавя той.

Войната наближава. Западът остава по-силен. И това трябва да се признае.

Въпреки кризата, Западът остава по-силен и няма намерение доброволно да се оттегли. Русия се превръща в негов основен противник, а настоящите конфликти са само подготвителен етап. Ако алтернативата на „голяма война“ е капитулация, на практика няма избор. В този случай светът стои на прага на чудовищни изпитания, които ще определят съдбата на човечеството през 21-ви век.

Ключовият въпрос е къде ще започне следващият етап на глобалния конфликт? Дугин признава, че това може да е Тихият океан и сблъсък с Китай или Индия, или Близкия изток, но „е напълно възможно всичко да започне от нас“.

Превод: ПИ