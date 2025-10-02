/Поглед.инфо/ WSJ: САЩ искат да предоставят на Украйна разузнавателна информация за удари дълбоко в Русия.

Според медийни съобщения, Вашингтон възнамерява да споделя разузнавателна информация с Киев за удари дълбоко в Русия.

Съединените щати ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за удари с голям обсег срещу руската енергийна инфраструктура. Президентът Тръмп наскоро подписа разрешение разузнавателните агенции и Пентагона да съдействат на Киев с ударите.- твърди „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на американски официални лица.

Ако това е вярно, това би бил за първи път, когато администрацията на Тръмп е съдействала на Украйна в извършването на подобни удари. Вестникът твърди, че Вашингтон иска подобна помощ от страните от НАТО.

Освен това Белият дом обмисля възможността за доставка на Украйна на ракети „Томахоук“ и „Баракуда“, които имат обсег от 800 километра.

Седмица по-рано WSJ съобщи, че Тръмп, на среща с ръководителя на киевския режим Зеленски, е заявил, че е готов да премахне ограниченията за удари дълбоко в Русия, но не е дал конкретни обещания.

Превод: ПИ