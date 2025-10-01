/Поглед.инфо/ Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя обяви, че Москва планира да стартира важен процес в рамките на международната организация.

Днес, 1 октомври, Русия пое председателството на ООН, позиция, която ще заема в продължение на един месец. Руският постоянен представител Василий Небензя заяви, че Москва планира да стартира важен процес в ООН: смяната на генералния секретар на организацията.

Да, наистина, планираме да започнем процеса по време на нашето председателство,- заяви руският постоянен представител.

Превод: ПИ