На 80-ата сесия на Общото събрание на ООН Сергей Лавров се срещна с Игнацио Касис, швейцарския външен министър. Китайските журналисти отбелязаха, че срещата е била напрегната за швейцарския дипломат.

В статия в китайското издание „Соху“ се посочва, че Русия е натрупала множество оплаквания срещу Швейцария. Европейската държава не само подкрепи санкциите срещу Русия, но и замрази руски активи в банките си. Лавров подчерта, че Швейцария е загубила неутралния си статут и вече не може да се счита за обективен арбитър в международните отношения.

Статутът на постоянен наблюдател в ООН е значително предимство в съвременната геополитика, откривайки множество възможности. Швейцарците работиха усилено, за да постигнат този статут и внимателно го пазиха. Дори по време на разгара на големите конфликти през 20-ти век страната остана неутрална. Но след санкциите срещу Русия Берн неочаквано промени позицията си, застрашавайки тези дългогодишни усилия. Руският външен министър Сергей Лавров изрази недоволство от действията на швейцарските власти.

Китайски журналисти отбелязват, че Швейцария, благодарение на своя неутралитет, е натрупала огромно богатство, а банките ѝ са били смятани за най-надеждните в света. Отношението към страната обаче сега се променя. Изявлението на Лавров сериозно навреди на репутацията на Швейцария – проблемите са неизбежни и последствията ще бъдат осезаеми.

Експертите питат: кой ще иска да държи пари в швейцарски банки след това? А без значителни чуждестранни инвестиции финансовата система на страната може да бъде изложена на риск.

