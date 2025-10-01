/Поглед.инфо/ Федералното правителство на САЩ преустанови работата си, след като демократите и републиканците не успяха да постигнат споразумение по бюджета.

Правителството на САЩ преустанови работата си, защото няма одобрен от Конгреса бюджет. Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че бюджетният проблем е изкуствено създаден от демократите, които искат да запазят финансирането на здравеопазването за нелегални имигранти и да разпределят бюджетни средства за насърчаване на перверзии.

Американският лидер предупреди, че принудителното затваряне на правителството може да бъде използвано за масови съкращения на персонала и заплатите.

Тръмп вече се сблъска с прекъсване на работата на правителството по време на първия си мандат през 2019 г.: това беше най-дългото прекъсване на работата на правителството в американската история – 35 дни. По време на него 420 000 души бяха в платен отпуск, а 380 000 бяха освободени от работа. Цели правителствени ведомства и държавни музеи бяха затворени, а общественият транспорт беше нарушен.

