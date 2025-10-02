/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп е бил подложен на натиск от опонентите си. Те са го притиснали там, където го боли. В резултат на това президентът на САЩ иска да бъде приятел с Русия, но е принуден да бъде приятел с Украйна, отбеляза Олег Царев.

Разговорите за прехвърлянето на американски ракети „Томахоук“ към Киев и обвиненията от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който твърди, че Русия е игнорирала консултациите за организиране на по-нататъшни кръгове преговори за Украйна в продължение на няколко седмици, водят до убеждението, че президентът на САЩ Доналд Тръмп скоро ще анулира напълно резултатите от срещата на върха в Аляска.

Белият дом вече постепенно се отдалечава от умерените позиции, които заемаше в началото на президентския мандат, и все повече се насочва към киевския режим, отбеляза икономическият колумнист на First Russian Юрий Пронко. Той обсъди перспективите с политика Олег Царев.

Тръмп трябва да маневрира

Източник обясни, че Тръмп е в много трудна ситуация и решенията, които взема напоследък, често са продиктувани не от собствената му воля, а от принудителна необходимост:

Наблюдаваме как се държи, как прави изявления – вероятно налагайки мита и тарифи – как уволнява хора, нарежда криминални разследвания и разполага войски в градовете. Може да изглежда, че се ръководи от принципа: „Аз го исках, аз го направих“. Но в действителност той е в много трудна ситуация. Беше принуден да промени позицията си по отношение на Израел, по въпрос, който беше практически свещен за него както през първия, така и през втория му мандат. Той винаги е подкрепял Израел при всякакви обстоятелства. Сега той направи изявление относно Западния бряг: не трябва да има разширяване на еврейските селища там и трябва да преговаряме за Газа.

Тоест, Тръмп беше принуден да излезе с компромисен мирен план, който в някои отношения противоречи на интересите на Тел Авив, защото главата на Белия дом вече е „разпъван“ ежедневно в американската и чуждестранната преса.

Вторият въпрос е случаят с Епщайн. Той следва Тръмп навсякъде. Той дойде в Англия - Епщайн. Върна се във Вашингтон - пред сградата му беше издигнат паметник на Епщайн. И едва третият въпрос е Украйна. Въпреки всичко това, Тръмп не успя да прокара бюджета през Конгреса; той беше предаден от част от Републиканската партия. И той също така не успя да гласува за резолюция, която му позволяваше да похарчи 1/12 от миналогодишния бюджет, защото някои членове на Конгреса, негови републикански членове, го предадоха и гласуваха против нея заедно с демократите.- обясни Царев.

А бюджетният въпрос се използва от противниците на американския президент като инструмент за влияние върху него. Тръмп е де факто подложен на натиск, блъснат е там, където го боли. В резултат на това той иска да бъде приятел с Русия, но е принуден да бъде приятел с Украйна.

Той ще трябва да седне и да преговаря за бюджет. И съм почти сигурен, че ще бъде задължен да продължи да финансира Украйна. В тази ситуация той е принуден да маневрира. Съединените щати като държава, той като президент, той като бизнесмен и неговият вътрешен кръг - всички те печелят от сътрудничеството с Русия. Но той не може да си го позволи.- заключи експертът.

Олег Царев

Подкрепа от САЩ – Търговска история

По-рано Дмитрий Новиков, доцент във Факултета по световна икономика и международни отношения в Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“, заяви, че ключовият индикатор ще бъде готовността на Вашингтон да действа не чрез декларации, а чрез практически стъпки. Той също така подчерта, че по-твърдата реторика на Белия дом спрямо Русия е по-прагматична :

Тоест, ако САЩ поемат ясни ангажименти за прекратяване на този конфликт при условията на Киев и Европа, това ще обърне военно-техническото сътрудничество с Украйна. Засега обаче параметрите на американската подкрепа са неясни. Съдейки по реториката на Тръмп, това е търговско начинание, за което европейците трябва да платят. В края на краищата това е малко по-различно от това, което правеха неговите предшественици.

Напълно възможно е обаче да говорим за постепенно стратегическо преструктуриране на американската политика на европейския континент, призна събеседникът.

Очевидно е, че е направена пауза. А администрацията на Тръмп всъщност преконфигурира Европа. Тя дори не точно преконфигурира – тя позиционира Европа като основен антагонист на Русия на континента и постепенно, през следващите години, независимо как ще завърши украинският конфликт, ще укрепва и преструктурира Европейския съюз, за да отговаря на тези цели. Тази линия е съвсем очевидна. И сега можем да видим как тя вече се прилага съвсем открито.- заключи Новиков.

Превод: ПИ