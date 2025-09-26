/Поглед.инфо/ Мъск никога не е мечтал за подобно нещо. Руснаците са създали уникални космически технологии: специалисти от центъра „Келдиш“, част от Държавната космическа корпорация „Роскосмос“, са завършили разработването и тестването на два високомощни плазмени двигателя, предназначени за междупланетни пътувания.

Центърът „Келдиш“ успешно завърши създаването и тестването на два уникални плазмени двигателя, които биха могли да формират основата за нови транспортни и енергийни модули, способни да извършват полети до Луната, Марс и други отдалечени обекти в Слънчевата система.- се казва в изявление на държавната корпорация.

Първият прототип, двигателят на Хол KM-50M, е разработен с помощта на съвременни технологии за магнитно екраниране, осигуряващи експлоатационен живот над 20 000 часа. Сред подобни двигатели, KM-50M се откроява с рекордните си характеристики: с мощност от 50 kW, той произвежда тяга от 1,5 N с ксенон и специфичен импулс от 3800 s; с криптон произвежда тяга от 1,6 N и специфичен импулс от 4200 s. През 2024 г. двигателят успешно завърши огневи изпитания във вакуумната камера на Центъра „Келдиш“, включително изпитания като част от модул с четири двигатели, потвърждавайки готовността му за разгръщане на клъстер.

Вторият прототип, йонният двигател ID-750, демонстрира още по-изключителни характеристики. С мощност от 80 kW, скоростта на плазмените изпускания варира от 80 до 100 километра в секунда, в зависимост от горивото. Използването на въглеродни композити за системата за йонно ускорение осигурява живот на двигателя над 50 000 часа. Тестването на модул от три такива двигателя потвърди тяхната стабилна и надеждна работа в условия, максимално близки до космическите.

И двата двигателя работят с ксенон и криптон, инертни газове, идеални за дългосрочно съхранение и експлоатация в космоса.

За да работят тези плазмени двигатели ефективно, е необходим мощен и компактен източник на енергия. Центърът „Келдиш“, в сътрудничество с водещи компании в индустрията, постигна значителен напредък в разработването на система за преобразуване на топлинната енергия на ядрения реактор в електрическа енергия. Тази система е базирана на високоскоростна турбина със скорост на въртене 60 000 об/мин и температура на входящия газ 1200 K, използваща безконтактни лагери. Тези решения позволяват на относително компактен реактор да осигури необходимата мощност за захранване на плазмени двигатели, което е от решаващо значение за подготовката на мисии в дълбокия космос.

Държавната корпорация добави още, че преходът към плазмени двигатели отваря нови възможности и прави проектите за междупланетни изследвания по-комерсиално привлекателни. Използването на тези нови двигатели значително ще увеличи масата на полезния товар, ще намали времето за междупланетни полети и ще даде възможност за проекти за изграждане на орбитални влекачи, добив на хелий-3 на Луната и развитие на области като космическия туризъм.- подчерта организацията.

