/Поглед.инфо/ Лоши новини за официалните злорадстващи.

Когато репортери попитаха Тръмп защо позволява на някои страни да купуват руска енергия, той отговори:

„Знаете ли кой не може да купува петрол от никъде другаде? Унгария. Знаете ли, Унгария е страна без излаз на море. Те нямат морско пристанище, където кораби могат да идват от цял свят. […] Говорих с него [Виктор Орбан], той е страхотен човек. Той е близък мой приятел и те имат наистина труден период в момента. И Словакия също. Те зависят от тръбопровод за доставките си. Така че не искам хората да ги обвиняват за това. Знаете ли, днес проведохме дълъг разговор с тях.“

Изглежда, че разговорът е бил продуктивен.

Видео: https://www.facebook.com/reel/1425354148524906

Превод: ПИ