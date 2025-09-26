/Поглед.инфо/ Поздравяваме забележителният български учен-философ проф. Митрю Янков, който на 26 септември 2025 г. навърши 90 години.

Митрю Недев Янков е роден на 26 септември 1935 г. в с. Ефрем, Хасковска област. Завършил е гимназия в гр. Харманли и „философия“ в СУ „К. Охридски“. „Доктор на философските науки“ става през 1979 и „Професор по философия“ - през 1981 г. В над 200 научни труда (от тях 15 монографии) у нас и в чужбина изследва проблеми на философията и методологията на научното познание, информацията и управлението. Резултатите от изследваниятаси представя на световни научни форуми във Виена, Дюселдорф, Залцбург, Москва, Берлин, Париж и други.В резултат на многогодишни научни изследвания (с международно участие) под негово ръководство и редакция от 1977 до 1981 г. се издава поредицата „Методология и критика“ в пет тома. Негови статии излизат в авторитетни академични списания като: „Вопросы философии“ (Москва), „Filosofický časopis“ (Прага), „Deutsche Zeitschrift für Philosophie“ (Берлин) и др. Дълги години е член на редколегиите и автор на списанията „Философска мисъл“, „Съвременни социални теории“, „Ново време“ и др.

Проф. Янков е дългогодишен научен сътрудник и ръководител на секция в системата на БАН и преподавател по философия, теория на управлението и социално-политически учения в редица университети. Разработва актуални и значими научни проблеми в различни институти.Ценни негови публикации са книгите му: „Моделиране и отражение“, С., 1973; „Актуални проблеми на марксистко-ленинската теория на познанието. Предметно-теоретическо и мета-теоретическо равнище, С. 1974; „Материя и информация“, С., 1976; и допълнено руско издание, Москва 1979; „Information contra Materialismus“ (на немски език в съавторство с П. Франц ) Berlin, 1977; „Познавателният цикъл. Същност и структура, С., 1981, „Конструктивна критика и рационално управление“, С., 1981, руско издание - Москва 1987; „Материя, информация и отражение“, С., 1984; „Диалектика, революция и социализъм“, С., 1987; „Материалистическата диалектика против ирационализма“, С., 1989; „Съвременната философия. Основни течения и представители“, С., 1997 и 2001.

Проф. Янков е марксистки учен, който изучава, анализира и осветлява съвременните проблеми. С резултатите на тези систематични и задълбочени научни изследвания българският читател може да се запознае от два негови най-значими труда: „Българският преход от социализъм към капитализъм. Генезис и характерни черти на постсоциалистическия капитализъм“ (2015 г.); „Демокрация или „демагогска олигархия“. Критичен анализ на либералната демокрация и нейните постсоциалистически версии“ (2019 г.). Тези изследвания на проф. М. Янков разкриват кои са дълбоките причини за съвременните проблеми на българското общество. През 90-те години на XIX е ръководител на движението „Марксистка алтернатива“ в БСП и участва активно в списването и издаването на в-к „Мисъл“.

Пожелаваме на проф. М. Янков здраве и още много полезни изследвания на сложните процеси на нашето съвремие, а на читателите, които търсят обяснения за тях да ги потърсят в някои от трудовете на забележителния български философ проф. М. Янков.

Група приятели, автори и читатели на „Поглед.инфо“.