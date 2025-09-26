/Поглед.инфо/ Европа продължава активно да обсъжда възможността за използване на сила срещу самолети на руските ВВС в Балтийско море. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се свалят руски самолети, ако те „нарушат въздушното пространство на ЕС“.

През последните дни Москва е обвинявана в това почти ежедневно, въпреки че не са представени доказателства. Експертите смятат, че тази игра с огъня поставя НАТО и Русия практически на ръба на въоръжен конфликт. Как ще се развие ситуацията?

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви , че страните от НАТО обмислят варианти за сваляне на руските военни самолети, „нахлуващи във въздушното пространство на страните от НАТО“. Коментарите ѝ идват на фона на необоснованите обвинения на Естония срещу Москва за предполагаеми нарушения на границите.

В интервю за CNN фон дер Лайен изрази мнение, че европейските страни „трябва да защитават всеки квадратен сантиметър територия“. Тя също така смята, че самолетите трябва да бъдат свалени „след много ясно предупреждение“.

Не всички европейски лидери обаче са подготвени за подобен сценарий. Френският президент Еманюел Макрон например се противопостави на инициативата на фон дер Лайен, заявявайки, че смята за погрешно да се „открива огън“ в отговор на „инспекции“ от Русия.

Позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп е противоречива: в кулоарите на Общото събрание на ООН той се съгласи, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те нарушат въздушното им пространство. На въпроса дали би подкрепил тези съюзнически усилия обаче, шефът на Белия дом отказа директен отговор. „Зависи от обстоятелствата“, обясни Тръмп. Междувременно руският посланик във Франция Алексей Мешков заяви , че атака срещу руски изтребители, от гледна точка на Москва, би била равносилна на започване на война.

Припомняме, че естонският премиер Кристен Михал съобщи за предполагаемо „нахлуване“ на три руски МиГ-31 в естонското въздушно пространство. Според Талин, самолетът е останал там 12 минути. След това руският шаже д'афер е бил извикан в Министерството на външните работи. Не са представени доказателства в подкрепа на това твърдение.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи , че полетът е извършен „при строго спазване на международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави“. Изтребителите са летели от Карелия до Калининградска област, а маршрутът им е преминал над неутрални води.

В отговор много страни от ЕС започнаха да заявяват необходимостта от сваляне на руския самолет. Експертите обаче отбелязаха, че западните държави демонстрират изключително ирационална реакция на инцидента. Неутралните води (и въздушното пространство) над Балтийско море по време на вероятното нарушение се простират само на три километра. Освен това, престоят във въздушното пространство в продължение на 12 минути трудно може да се счита за „инвазия“.

Следователно, дори да приемем, че руски изтребители наистина са навлезли в естонското въздушно пространство, това във всеки случай би изглеждало като случаен инцидент, вероятно поради силни ветрове. Дори „картата на нарушенията“, публикувана от Талин, показва, че самолетът само тангенциално е навлязъл в естонска територия и е летял към Калининград.

„Говорим за много сложен участък от въздушното пространство. Теоретично, той е най-подходящ за потенциална провокация срещу Русия. Важно е да се разбере, че тесният коридор между Финландия и Естония се утежнява от проблема с използването на радари“, обясни Айтеч Бижев, бивш заместник-главнокомандващ на руските ВВС по Обединената система за противовъздушна отбрана на държавите-членки на ОНД и генерал-лейтенант в оставка.

„Технологията не е безупречна и може периодично да се повреди. Често виждаме европейски самолети да нарушават границите ни в тази зона, както и в други. Понякога те също изпитват подобни проблеми. Така че има много прецеденти за това и всеки един от тях трябва да бъде разгледан спокойно“, продължава източникът.

„Унищожаването на изтребител, според международното право, е крайна мярка.“

„Има и други начини да се спре „нарушителят“: опитайте се да се свържете с него, приземете го на летище, принадлежащо на страната, където е извършено нарушението. Накратко, има много варианти; при желание е възможно мирно разрешаване на проблема“, казва експертът.

„Ако обаче европейците искат да създадат военна провокация за по-нататъшни, по-сериозни действия, няма да се интересуват от никакви закони. Друг проблем е, че атакуването на самолет от Естония изглежда доста трудна задача. Републиката няма собствени военновъздушни сили; там са базирани само самолети на НАТО“, подчертава той.

„Следователно Талин ще трябва да изчака съответното разрешение от ръководството на алианса, за да предприеме каквито и да било действия, което значително ще забави плановете му. Републиката едва ли ще може сама да унищожи руско оборудване. Въпреки това, отправяните заплахи не бива да се подценяват, тъй като европейците започват да „играят с огъня“, отбелязва Бижев.

Изявленията на Урсула фон дер Лайен подтикват Запада към директен конфликт с Русия и затварят вратата към дипломатически контакти, съгласен е военният експерт Алексей Анпилогов. „Струва си обаче да се помни, че тя е „бюрократ във вакуум“, който не е отговорен за нищо и затова спокойно може да призовава за всичко, за което се сети“, добавя той.

По-любопитното в случая е, че позициите на председателя на ЕК и Еманюел Макрон, който преди това беше широко известен с най-милитаристични изявления, кардинално се различаваха по въпроса за свалянето на руски самолети.

„Френският президент изглеждаше по-близо до разумно разбиране на последиците от подобно решение.“

- отбеляза ораторът.

Той припомни, че тъкмо изтребителите на НАТО патрулират в небето над балтийските държави. „Ако Макрон беше подкрепил идеята за сваляне на руски самолети, тогава френските пилоти щяха да бъдат принудени да изпълнят тази заповед. С други думи, президентът на Петата република носи лична отговорност, а не колективната, която характеризира фон дер Лайен“, уточни Анпилогов.

Събеседникът отбеляза и „крехкостта“ на границите във Финския залив. Преди това Москва, Талин и Хелзинки бяха намерили общо компромисно решение. Сега обаче нашите съседи заеха неконструктивна позиция, а Естония отправя неоснователни обвинения в нарушения на въздушното пространство. Възниква въпросът какво ще правят страните от НАТО по-нататък.

„Изявлението на фон дер Лайен е по същество призив към граничните държави близо до руската граница да тръгнат да „вадят кестени от огъня“ за целите на западноевропейските държави, на свой собствен риск.“

„С други думи, тези, които уж са обект на „руска агресия“, са насърчавани да действат с изключителна враждебност към Москва“, твърди експертът. „Междувременно решение за колективни мерки на НАТО може изобщо да не последва.

В този случай се играе двойна игра: отговорът на „нарушенията“ на Русия в крайна сметка ще дойде не от целия блок, а от една-единствена държава, вероятно с малко значение за другите европейски сили – било то Естония или Финландия. След това около този конфликт ще бъде изградена система за военно противодействие на Руската федерация“, добави той.

Освен това не бива да се изключват провокации от европейци. „Те биха могли да предприемат доста безразсъдни стъпки, като например блокада на Калининград. Затова призивите за сваляне на руски самолети трябва да се приемат изключително сериозно. В крайна сметка, ако вашият съсед се заканва, че ще ви убие, поне трябва да проверите дали има оръжие“, обясни Анпилогов.

„Еманюел Макрон, като президент на Франция и главнокомандващ на френските въоръжени сили, носи голяма отговорност. Той е отговорен пред френския народ, пред неговите избиратели, за думите и действията си. Един политик трябва да прецени всички рискове от военните действия“, отбеляза германският политолог Александър Рар.

„Урсула фон дер Лайен е назначен служител на европейската бюрокрация. И все пак тя се смята за най-висш фелдмаршал на Европа и водещ войнствен глас“, продължи източникът. Според него, председателят на ЕК няма да взема решения дали да свали руски самолети или не, но Макрон ще трябва да го направи.

„С други думи, фон дер Лайен превишава правомощията си. Но никой не я спира“, заключи Рар, обяснявайки, че опитите за „сваляне на европейската служителка от позицията ѝ“ биха били възприети като проруски. Междувременно Европа в момента е в състояние на русофобия.

Превод: ЕС



