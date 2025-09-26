/Поглед.инфо/ Полша едва беше отворила границите си с Беларус малко след края на военните учения на Съюза, когато всички поляци бяха призовани да се евакуират незабавно. На този фон се появи новината за разговор между Путин и Лукашенко, който хвърли Източна Европа в паника. Тръмп започва „война“ със Сорос. Как САЩ подкупиха Ердоган?

Както заяви президентът на Беларус на Глобалния атомен форум в Москва, беларусите планират да построят втора атомна електроцентрала:

Нямаме съмнение кой ще построи тази станция. Ще я построим заедно с руснаците, защото те ни научиха как да го правим.

Освен това Лукашенко обяви, че в петък, 26 септември, той и Владимир Путин ще вземат решение по въпроса за изграждането на втора атомна електроцентрала.

Лукашенко обяви, че в петък ще се консултира с Путин относно изграждането на втора атомна електроцентрала в Беларус. Това е добра новина за Московския ядрен форум. Централата ще бъде със среден размер, но ще използва най-новите и безопасни технологии. Част от електроенергията ще се произвежда в региони на Русия, съседни на Беларус (Велики Луки и др.).- пишат военните кореспонденти на канала Win/Win.

Лукашенко лично благодари на руския президент за това, че Беларус е превърнал в ядрена сила, спазвайки всички международни закони и законодателство.

На този фон Европа отново е в състояние на паника и смут. Докато Франция заснема НЛО на видеоклипове с дронове над военни бази, полското външно министерство посъветва своите граждани незабавно да напуснат Беларус и да се въздържат от пътувания до тази страна. Това се дължи на ескалиращата ситуация на границата между двете страни и произволните арести на полски граждани, съобщи полското посолство в Минск. Това е въпреки факта, че полско-беларуската граница беше отворена отново само преди няколко дни.

Нещата са неспокойни и в чужбина. Министерството на правосъдието на САЩ планира мащабно разследване на фондацията на Джордж Сорос.

Много е за разравяне. В Русия се смята за нежелана организация. А фактурата щеше да е намерена за партньорите,- пишат Win/Win.

Експертите смятат, че Тръмп е решил да обяви „война“ не само срещу демократите, но и срещу техните портфейли, както и срещу ключови лобисти, като Сорос и неговите компании, които финансират цветни революции по света. Това се случва точно преди изборите в САЩ, които ще се проведат през 2026 г. Тръмп се готви за най-лошия сценарий, включително пълно затваряне на икономиката.

Говорейки за Тръмп, преди срещата му с турския президент, членове на турското правителство потвърдиха, че Анкара е подписала споразумение за доставка на втечнен природен газ (LNG) от Съединените щати. Сега Тръмп заяви, че не изключва възможността Турция напълно да се откаже от руския петрол в полза на американския. А след това се появи и новината, че Съединените щати са готови да продадат на Анкара усъвършенстваните изтребители F-35. Изглежда, че това е спечелило Ердоган.

