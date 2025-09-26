/Поглед.инфо/ Миналата седмица при удари на натовски дронове по граждански обекти в Русия загинаха 24 човека. Бяха ранени 121.

В прицела попадат жилищни сгради, детски градини, ресторанти, офиси, линейки, леки коли – колонизаторите следват вековната традиция и без капчица съмнение убиват беззащитните хора. Сега те започват етническа чистка по богатите северни земи.

Безпилотните летателни апарати (БПЛА) излитат от Украйна, Казахстан и вероятно от Прибалтика. Също така диверсантите ги пускат от територията на самата Федерация. Завчера, например, стана известно за заловена партида от 34 коптера в Башкирия, която се намира на 1100 километра от фронтовата линия.

Притеснителното е, че руските власти продължават да се държат неуверено с вътрешните и външните врагове. Те отричат, че съществува огромен проблем... Докато Западът води война на планомерно унищожение по всички фронтове.

Елитът в Кремъл повтаря едни и същи грешки, които подсказват за неговата зависимост от банкерите и олигарсите... А те, както знаем, са същества без корен, граждани на света, на тях държавата и законите и́ са като кост в гърлото.

Малодушието усилва агресивността на коалицията, събрана от Лондон, Брюксел и Вашингтон. Там вече влизат страни, които по принцип са обвързани с договори с Москва за сътрудничество в областта на икономиката и отбраната. Образно казано: търгашите избиха зъбите на руския мечок, забучиха му халка в носа и сега го ръчкат да тънцува под дивашката тумба – лумба за разтуха на душманите.

Ще живнат ли братушките? Предстои да видим. Обаче тяхната евентуална загуба би докарала още повече нещастия за населението, обитаващо територията на днешна България... Всъщност, тогава целия континент го очаква преразпределение на земи и глави. В този ред на мисли ще си позволя да дам съвет на евроатлантиците: оставете английския, учете турски! Нашият враг не е на Изток. Е, така или иначе, комшиите ще ви оправят ориентацията.

Миналата година Киевската хунта е получила един милион дрона. През 2025 год. ще и́ доставят още 2,5 милиона. Част от тази въздушна армада е събрана от шавливи български пръстчета и платена с нашите данъци.

Огромната бройка БПЛА позволяват на натовците да владеят «ниското небе» над бойното поле. За всеки войник долу са приготвени по два – три високоточни снаряда. Напоследък се увеличава интензивността и на въздушните удари по цели в руския тил – според някои анализатори това е част от подготовката за контранастъпление, твърде вероятно към Крим.

Тази война не е чужда. Тя е предвестник на наближаващата катастрофа за всички обикновени хора. Нашето място не е в редовете на колонизаторите. Трябва най-сетне да се спрем и помислим. Да вземем мерки за собственото ни оцеляване. Защото сега български и «съюзнически» бомби изтребват мирния северен народ, но един ден те ще засвистят и над нашите голи глупави глави.



