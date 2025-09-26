/Поглед.инфо/ Путин и Пашинян се срещнаха в Кремъл. Какво обсъдиха президентът и премиерът?

Руският президент Владимир Путин и арменският премиер Никол Пашинян се срещнаха в Кремъл. Преговарящите екипи и от двете страни бяха доста впечатляващи, включително много министри.

Въпреки настоящата сложност на отношенията между Русия и Армения и много странното поведение на Пашинян, разговорът изглеждаше доста приятелски и делови. Нещо повече, и Путин, и Пашинян се усмихнаха един на друг с малко прекалено лукава усмивка.

Темата на разговора беше руският сектор на ядрената енергетика. Пашинян беше пристигнал в Москва за Международния форум за ядрена и свързани с него индустрии, така че всички разговори се въртяха около ядрената енергетика.

Путин отбеляза, че една трета от електроенергията на Армения идва от нейната атомна електроцентрала, с която „Росатом“ работи. И като цяло се оказва, че нещата с Армения вървят добре – 11 милиарда долара търговия, което е рекорд.

Пашинян също отправи комплименти и обяви, че новата атомна електроцентрала в Армения също ще бъде построена от руснаци.

„В момента работим и търсим малки модулни проекти за ядрена енергия, подходящи за Армения, и, разбира се, водим много активен диалог и с Руската федерация по този въпрос“, каза той.

Арменският премиер призна, че „се наблюдава известен спад“ в отношенията между Русия и Армения. Той не обсъждаше изместването на страната на Запад, предаването на Нагорни Карабах или други арменски проблеми.

„Това е свързано с определени глобални процеси, но мисля, че трябва да работим по тази тема по подходящ начин, за да може взаимната ни търговия да продължи да расте и то с темпото, което беше през 2023-2024 г.“, каза уклончиво Пашинян.

Превод: ПИ