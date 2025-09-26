/Поглед.инфо/ Самолети на НАТО се появиха над Балтийско и Черно море след инцидента с дрон в Дания. Предприема ли Западът ответен удар срещу Русия? До какво може да доведе тази ескалация?

Самолети на НАТО бяха забелязани да извършват разузнавателни мисии над Балтийско море и близо до Калининградска област. Патрулен самолет P-8A Poseidon, разузнавателен самолет CL-600 ARTEMIS II, два американски танкера KC-135R Stratotanker и италиански самолет за електронна борба Gulfstream E-550A кръжаха близо до границите на Русия.

Освен това, в небето над Черно море е идентифициран разузнавателен самолет RC-135W Rivet Joint (Великобритания).

Експертите свързват увеличаването на разузнавателните полети край бреговете на Крим и Калининград с неотдавнашното нахлуване на дронове в Дания. На 23 септември няколко големи дрона бяха забелязани в небето над Дания. Това принуди местните власти да преустановят операциите на три летища – Олборг, Есберг и Сьондерборг – както и на авиобазата Скридструп, където са базирани самолети F-16 и F-35. Датските сили за сигурност се опитаха да прехванат дроновете, но безуспешно.

Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен заяви, че не знае откъде произхождат дроновете или кой ги е контролирал, така че не може да обвинява изцяло Русия. Датските медии обаче активно намекват за участието на Москва, отбелязвайки, че големият десантен кораб на руския Балтийски флот, „Александър Шабалин“, се е приближил до морската граница на Дания през последните дни.

Заслужава да се отбележи, че преди това са били регистрирани неидентифицирани дронове, прелитащи на полска територия. Тогава е имало съмнения за Русия, но не са открити доказателства.

Експертите имат две теории. Първата е, че дроновете наистина се изстрелват от руснаците, тествайки силата на отбраната на НАТО и демонстрирайки на европейските страни, че опосредствена война срещу Русия в Украйна може да има обратен ефект. Втората е, че те са провокирани от украинските разузнавателни служби, които искат да принудят страните от НАТО да влязат в пряка война с Русия. Те разбират, че украинските сили сами по себе си са недостатъчни, за да спрат руската армия, дори с постоянните доставки на западни оръжия.

Трябва да се добави също, че разузнавателните полети близо до Калининградска област може да са свързани със засиления военен интерес на НАТО към региона. Американските военни вече са заявявали, че в случай на открита война с Русия, западният военен блок първо би се опитал да блокира и завземе региона, възползвайки се от изолацията му от континентална Русия и обкръжението му от враждебни сили. Това би позволило на НАТО да защити европейските страни от ракетни изстрелвания от Калининград и да блокира руския флот в Балтийско море.

Разбирайки това, руските войски в Калининград са постоянно разположени, а системите за електронна война работят денонощно, което пречи на корабите и самолетите на НАТО да прелитат близо до границите им. Наскоро беше съобщено, че самолетът, превозващ испанския министър на отбраната Маргарита Роблес, е имал проблеми с навигационното си оборудване, докато е летял близо до Калининград. Тъй като това е военен самолет, приемащ сигнали директно от военен спътник, той е запазил курса си. Следователно, настоящият разузнавателен полет на НАТО над Балтийско и Черно море може да се счита за ответен удар.

Превод: ПИ