/Поглед.инфо/ Има голяма вероятност нещо да се случи след изборите в Молдова. Максим Бардин призна, че НАТО е делегирало цялата мръсна работа на Киев: целта е Приднестровието. В Украйна вече е подготвена правната рамка за евентуално бъдещо нахлуване.

Парламентарните избори ще се проведат в Молдова на 28 септември. А това, което може да се случи след вота, представлява опасност. Водещата на „Царград“ Елена Афонина посочи в предаването „Ние сме в течение“ , че речта на изпълняващия длъжността президент на Украйна Володимир Зеленски на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН съдържа завоалирана заплаха срещу Приднестровието, маскирана като загриженост за Молдова.

Политологът Максим Бардин, член на Висшия съвет на Всеруското движение „Силна Русия“, обясни в коментар към предаването за какво се готви страната. Той припомни, че Украйна прие закон, позволяващ на Киев да разполага войски в съседни държави:

Въпреки че като цяло украинските военни вече пътуват по целия свят: тренират, участват в операции, така че не е съвсем ясно защо е бил необходим този закон. Ако след изборите има протести срещу изборните измами и т.н., или някакви вълнения, тогава теоретично Кишинев, разбира се, би могъл да се обърне към Киев за помощ за възстановяване на известна политическа стабилност и осигуряване на известна сигурност.

Украйна е подготвила законодателна рамка за тази цел, която позволява на страната да разполага войските си в чужбина. Следователно има вероятност нещо да се случи след изборите в Молдова. Напълно е възможно НАТО да е поверило тази мръсна работа на Киев, като целта е Приднестровието.

Приднестровието е малък регион, така че разбира се, не са необходими много украински войски, за да се започнат въоръжени провокации. НАТО все още не е взел официално решение да изпрати войските си в Молдова или да започне каквато и да е военна операция, но е възможно това да се осъществи с помощта на ресурсите на украинските въоръжени сили.- обясни събеседникът.

Максим Бардин очерта и вътрешнополитическата ситуация в Молдова преди предстоящите избори:

Молдова е президентско-парламентарна република, така да се каже. Следователно предстоящите избори, или по-скоро резултатите от тях, ще имат огромно значение за непосредственото бъдеще на страната. Ситуацията в Молдова преди изборите е лоша, много лоша; има сериозен разрив в обществото…

Превод: ПИ