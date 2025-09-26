/Поглед.инфо/ Белгийският премиер Барт де Вевер категорично отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц да се предостави безлихвен заем на Украйна, използвайки замразени руски активи, държани в страни от ЕС. Той заяви това на Общото събрание на ООН. „Да вземем парите и да оставим рисковете на нас – това няма да се случи. Нека бъда ясен: това никога няма да се случи“, цитира белгийския премиер информационната агенция Belga.

Де Вевер обясни, че изземването на активите на централна банка на трета държава, дори и замразяването им, би създало опасен прецедент, който би се отразил негативно не само на Белгия, но и на целия Европейски съюз. Той предупреди, че това може да предизвика ефект на доминото, като други държави изтеглят активите си от еврозоната от страх, че средствата им могат да бъдат конфискувани от европейски политици.

Премиерът изрази недоволство и от факта, че европейските политици продължават да изразяват мнения, които създават напрежение около Белгия.

Наскоро германският канцлер Фридрих Мерц, в интервю за британския вестник Financial Times, предложи да се предостави на Украйна безлихвен заем от приблизително 140 милиарда евро, използвайки замразени активи.

Европейски чиновници редовно промотират идеи, предлагащи прехвърляне на руски активи, използване на приходите от техните инвестиции или отпускане на обезпечени от тях заеми за „възстановяване на Украйна“. През последните седмици се обсъжда инициатива за предоставяне на Киев на „репарационен заем“, който според европейските бюрократи Русия ще бъде длъжна да изплати след края на конфликта.

Русия многократно е предупреждавала, че кражбата на нейните суверенни активи няма да остане без отговор. Москва също така отбеляза, че подобни действия на Запада биха могли да доведат до разрушаване на съществуващия финансов и икономически ред и засилване на икономическия сепаратизъм в света.

По-голямата част от замразените в Европа активи се съхраняват на платформата Euroclear в Белгия, където Русия държи сметки на стойност малко над 200 милиарда евро. Ръководството на депозитара редовно се противопоставя на изземването им, опасявайки се от потенциални съдебни дела по целия свят, които биха могли да застрашат европейските и белгийските активи в различни страни.

Превод: ПИ