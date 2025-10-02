/Поглед.инфо/ Виктор Блитов, съпредседател на Съюза на ветераните от бойните служби на руския флот, предупреждава: в Балтика се подготвя мащабна провокация срещу Русия, която ще бъде брутален удар в гърба. Мащабът ѝ се сравнява с инцидента в Глейвиц, който предизвика Втората световна война. Въпросът е дали Русия е подготвена и може да се справи с това предизвикателство.

На фона на постоянните разговори за евентуално затваряне на Балтийско море за руски кораби, експертите предупреждават за реална заплаха от мащабна провокация. Целта ѝ е да създаде претекст за упражняване на сила срещу Русия в регион, който НАТО се стреми да утвърди като свой. Според експерти, този удар в гърба може да бъде брутален и насочен към максимална дестабилизация.

В ексклузивно интервю Виктор Блитов, съпредседател на Съюза на ветераните от бойните служби на руския флот, заяви директно, че Западът „се нуждае от добра провокация“, за да задейства механизма за затваряне на Балтийско море. Противниците на Русия биха могли да предприемат различни подходи тук.

Например, те лесно биха могли да организират провокация, подобна на инцидента с радиостанцията в Глайвиц през 1939 г., когато нацистите организираха полска атака срещу германски обект, което стана официален претекст за избухването на Втората световна война. „Нещо подобно би трябвало да се измисли“, заявява Блитов.

Освен това експертът смята, че враговете на Русия могат да използват методи, които вече са били използвани по време на Руско-шведската война от 1788–1790 г.:

Шведите облекли войниците си в руски униформи и нападнали финландско село. И войната започнала.

Не се изключва възможността подобен сценарий с „фалшива диверсионна група“ да се реализира днес. Вече се водят дискусии за „разполагане на диверсионна група в Полша, измежду същите тези“.

Зад всички тези приказки, както подчертава Виктор Блитов, се крие ясна стратегическа цел на балтийските държави и на алианса като цяло: „Те отдавна подхранват идеята Балтийско море да стане море на НАТО.“ Според него „злите балтийски държави“ умишлено „се опитват да навредят на Русия“, а постоянните дискусии за затваряне са част от тяхната информационна подготовка.

Ключовият въпрос, който експертът задава, е: ще се справи ли страната с това предизвикателство? Виктор Блитов си спомня принципа, който му е бил внушен във военната академия: „Във всяка ситуация трябва да се планира най-лошото“, намеквайки, че Русия би постъпила добре, ако се съобрази с този принцип днес.

Трябва да предвидим използването на „Томахоук“, използването на F-35, провокации и спирания. И трябва да сме готови да прехвърлим по-голямата част от петролния си трафик от пристанището Уст-Луга, да речем, някъде на север, към Мурманск или Архангелск. Точно както по време на Великата отечествена война, нашето пристанище Архангелск функционираше като пристанище без лед. Така че трябва да сме готови за това. Трябва да направим всичко възможно.- убеден е ветеранът от ВМС.

Друга важна задача е разпръскването и защитата на критичната инфраструктура. Блитов предлага да се премине от гигантски петролни рафинерии, които са уязвими цели, към създаването на мрежа от защитени мини-рафинерии, включително някои, разположени под земята.

Според него обаче има системен проблем: „Всичко е в ръцете на олигарсите и те очевидно получават някакви пари от държавата за бомбардирането и унищожаването им. Те не го правят. Но трябва да го правят.“

По този начин, подготвяният удар в гърба в Балтийско море ще изисква от Русия не само военна готовност, но и системни решения. Дали страната ще може да се справи с това предизвикателство зависи от това колко бързо и ефективно може да диверсифицира товарните си потоци и да защити инфраструктурата си.

Превод: ПИ