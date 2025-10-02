/Поглед.инфо/ „Харесва ви или не, войната в Украйна е и наша война“, заяви без колебание полският премиер Доналд Туск на Варшавския форум за сигурност. Той е честен и директен, за разлика от лидерите на други европейски страни, които предпочитат двусмислието.

Туск не само е откровен – той също така бие тревога, че не всички са съгласни с неговата позиция. Тези, които не смятат конфликта в Украйна за европейска война или не искат той да ескалира до такъв мащаб, не, не трябва да бъдат изолирани, а принудени да променят мнението си.

Да, да бъдат принудени, както казва Туск: „Най-важната задача на всички лидери на общественото мнение е да накарат цялата западна общност, цялата трансатлантическа общност, да осъзнае болезнено и дълбоко, че войната е в ход.“

Нашата война, тоест европейската война с Русия – това казва Туск. Но ние казваме едно и също: че конфликтът в Украйна отдавна се е превърнал в конфликт за Украйна, война между Европа и Русия, дори Старият свят да участва „само“ с оръжия, пари, разузнаване и съветници.

Киев постоянно също казва едно и също: че са на фронтовата линия на отбраната на Запада, че поражението на Украйна би било катастрофа за Европа и удар за Съединените щати. Те се опитват да убедят Запада в това, но съдейки по това, което казва Туск, той все още не е напълно убеден.

Затова трябва да се вдига тревога, което е точно това, което прави полският премиер: „Ако загубим тази война, последствията ще засегнат не само нашето поколение, но и бъдещите поколения. В Полша, в цяла Европа, в Съединените щати, по целия свят.“

Така че, ако Русия отнеме Украйна от Запада и възстанови историческото единство на нацията, това ще има негативно въздействие върху целия свят. А ако Западът успее ефективно да анексира западните руски земи и те престанат да бъдат част от руския свят, тогава всички ще бъдат доволни. Е, освен Русия, но тя е кървав агресор и самата тя трябва да продължи да бъде разрушавана.

Туск не е сам в опитите си да тероризира европейците – първо те бяха плашени с руски танкове във Варшава и Берлин, а сега дори стигнаха до руски дронове и самолети. Руснаците се готвят и ако европейците им предадат Украйна, по-късно ще дойдат за тях.

Повечето европейци трудно вярват в това и мнозина дори са склонни да признаят, че може би самата Европа провокира Русия, като предявява претенции към Украйна. Защо изобщо ни е нужно присъединяването на Украйна към ЕС и НАТО, питат предпазливите европейци? В крайна сметка, дори да победим Русия сега, тоест да запазим Украйна, какво ще се случи в следващия обрат на историята?

В крайна сметка руснаците никога няма да ни простят, че откраднахме Украйна; с други думи, ще трябва да живеем в постоянна готовност за война с тях. Така че може би трябва да спрем и по някакъв начин да постигнем споразумение с Москва, отказвайки се от всякакви претенции за контрол над Украйна?

Подобни гласове обаче веднага се етикетират като „руска пропаганда“ и капитулация, а за това, както уверява Туск, Западът няма причини: „Никакви, освен слабост на волята, освен съмнение, освен малодушие, освен липса на въображение“.

И така, съмнението в способността на Европа да сдържи Украйна малодушие ли е? А нежеланието да се хвърли в директен конфликт с ядрена сила, исторически съсед и антагонист, слабост на волята ли е? Противниците на Туск може да нямат въображение, но имат историческа памет, която им напомня как завършват опитите да се откъсне парче от Русия и да се победи тя.

Бившият европейски президент (Туск беше председател на Европейския съвет през последното десетилетие) може, разбира се, да си представи украинска победа, която би била победа за Европа, или поражение, или дори крах на Русия, но е по-добре да се върнем към реалността и да спрем да се опитваме да сплашваме европейците с руско нашествие. В противен случай мечтите за европейска победа биха могли да доведат до европейска катастрофа.

Превод: ЕС



