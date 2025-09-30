/Поглед.инфо/ Няма по света толкова висока градска крепостна стена, която да не може да прескочи едно магаре, натоварено със злато.



Филип Македонски

Преди време, когато се избираше кмет на София написах подобна статия ,която се казваше „В помощ на бъдещия кмет“. Не му помогна, предполагам че не е стигнала до него. Сега вече не искам да помагам на кмета, искам да помогна на софиянци. На жителите на град София- без значение откъде са дошли и защо искат да живеят и работят в София.

Няма да споря с архитектите колко високи трябва да бъдат сградите в София. Също така не искам да сравнявам строителството и вида на градове като Токио, Сингапур, Ню Йорк или Дубай със София. Само ще напомня на тези читатели, които не познават материята, че единственият успешен конкурс за общо градоустройство на София е спечелен през 1939г от арх. Мусман. Той предвижда като развитие на града през следващите 30 години (до 1969г) градът да се развие до максималните 500 хил. души население. Той определя, че градът няма да има повече капацитет за интензивно развитие и предлага разширяването да стане за сметка на присъединените квартали (тогава села) около София. За целта трябва да се построи околовръстен теснолинеен път, каквато е била и все още съществува реалността в Германия. В момента можем да говорим за метро. За съжаление настъпилата война и промените след войната, в които никой не се съобразява с тези много добри предложения доведоха до там, че в София няма общ градоустройствен план и до ден днешен се строи на принципа „разрешавай колкото може повече, пък после ще видим“. Поради тази причина всеки, който има достатъчно пари се бори да построи нещо в центъра. Ако може по-високо, за да има повече площ за продаване.

Виждате, че това ненормално разширение, което разбира се не е само заради презастрояването, но и поради лошото управление на икономиката като цяло, води до ужасни проблеми в столицата. Само част от тези проблеми са тежкото движение на градския транспорт, малките улици, невъзможността да се паркира в широкия център, трудното построяване на детски градини, тежкото здравеопазване и проблемите с линейките , незаконното застрояване и др.под.

Чета красивите думи ,които употребяват строителите за да докажат колко модерна ще бъде София когато се презастрои и цялата обрасне като гъби след дъжд с небостъргачи. Как тези небостъргачи, разбира се „безумно красиви ,модерни, невероятно умни и сами по себе си, творения на красотата“, ще направят града да изглежда по-хубав, по-добър и по-удобен за жителите. Без да споря с тези строители, само ще попитам къде възнамеряват да паркират хилядите коли, които трябва всеки ден да влизат и излизат от тези високи сгради. Според норматива, ако имате хиляда коли, това означава че трябва да имате 25 дка площ за да ги паркирате. Никъде около новите небостъргачи няма такава площ. Нито на земята, нито под земята. В Панчарево, което подобно на много крайградски квартали, насилствено обраства с нови жилищни сгради говорих със собственика на един такъв строеж. Той ме увери, че паркоместа ще има за всички живущи в сградата. В момента около тази сграда, по съседните улици е стълпотворение от паркирани автомобили. С тези гледки красивите и тихи крайградски райони постепенно заприличват на Младост или Люлин! На въпроса защо не паркират на определените за целта паркоместа, собственикът отговори, че хората, които си купуват апартаменти не искат да си купуват паркоместа. Трябва да добавим, че в момента цените на паркоместата гонят цените на апартаментите. Това е въпрос, който може и трябва да се реши от общината. Друг подобен строител започна да ми обяснява как този въпрос е решен положително в Палма ди Майорка, където той имал имот. От което разбрах, че щом привършат всички места за строителство в София, той ще се премести на спокойствие в своя имот на Палма ди Майорка, а тези които останат в София – да духат супата, както метафорично се беше изразил един известен български спортист.

Виждаме, че общината и нейните архитекти не могат и не искат да решат тези въпроси. Затова в новите квартали като Малинова долина, Манастирски ливади и др.под. няма не само възможност за паркиране на улицата, но дори две коли не могат да се разминат. Да не говорим за такива задължителни елементи на градоустройството като тротоари от двете страни на улицата, велосипедни алеи, зелени площи, детски площадки и обществени заведения. Просто общината е допуснала всичките върнати по закона за земята парцели да бъдат продадени и застроени така, че вече няма един квадрат място за т.нар. “обществени нужди“. Кой е виновен за това малоумие? Разбира се- общината. С нейните ръководители, кметове, архитекти и всички, които са слагали подпис под документите за строителство. Не е вярно това, което често повтарят адвокатите по такива дела в съда- законът го позволява. Не е вярно, защото първо законът е отражение на морала на обществото и второ, законите са в ръцете на същите тези хора, които разрешават така лековерно презастрояването на градовете.

В пустинята, или в морето, където няма никой и всичко може да се започне от нулата можете да строите както поискате и колкото поискате. В градове, които имат своя архитектурна история, без значение дали е добра или не , тези възможности са ограничени. Ако искате да строите там, трябва да се съобразявате с тези условия. Това важи за всички промени в града. Да вземем само новопостроените велосипедни алеи в София. В Дания можете да обиколите цялата държава на велосипед без да се срещнете с автомобилно движение. Да, но там това е предвидено още при строителството. В същото време в стария град Копенхаген няма да намерите велосипедни алеи, защото е невъзможно да бъдат направени. Същото важи за такива градове като Рим или Флоренция. Никой не очаква, че там ще започнат да променят движението, да стесняват тротоарите и разширяват улиците за да прокарат велосипедни алеи. Но в София това е възможно. Само защото някой си обещал на някого, че ще има такива алеи. Без значение какво струват те на всичките граждани, не само на тези които карат велосипеди.

По този абсолютно нелеп начин се противопоставят хората и се разделят на ползващи велосипеди и такива, които не ги ползват. Не знам кой печели от това, но като цяло градът и гражданите губят. В същото време в новопостроените квартали, за които вече говорих и където преди строителството всичко беше възможно няма нито една подобна алея. Защо? Защото архитектите са разрешили на собствениците да застроят всичко, което може да се застроява без да създадат преди това условия за алеи, градинки , детски площадки и други места за обществено ползване. Кой е виновен за тези нелепи състояния? Разбира се, общината и всички нейни служители, които си поставят подписа под документите за строителство. Мисля, че е крайно време строителите и собствениците на строежи да бъдат задължени да продават имотите (апартаменти или офиси) заедно с изградените паркоместа. Те трябва да бъдат вписвани в нотариалните актове и да не могат да се продават отделно. Имаш ли апартамент или офис, трябва да имаш и нужните паркоместа. Ако в един офис трябва да работят двайсет души, трябва да има поне десет паркоместа. В противен случай това помещение не може да бъде офис.

Четох някъде, че бъдещето на града било във високите сгради с градини на покрива. Кой го измисли това нещо? Защо трябва да се катерим на двайсетия етаж, за да видим градина? Не може ли това да става на земята, както навсякъде по света. Ако в Токио садят градини на покривите, защото всеки квадратен метър е с цената на златото, трябва ли това да става и в София?

Нима ще видите подобни безумия в Париж или Виена. Когато в Париж решиха да направят нов и модерен град, построиха Дефанс на голо място- той отговаря на всички условия които се нужни за такъв тип строителство. Никой не си помисли, че това може да става в Пале роял. Въпреки, че ако зависеше от нашите общинари сигурно щяха да му измислят начина.

Ако искате да строите подобни сгради направете така, както са направили някои супермаркети- в края на града, където има достатъчно място за паркиране. Ако някой строител или архитект иска да изпробва новите възможности на строителството или въображението си може да използва тези места- там има вече оформени подобни комплекси, има смисъл и стил. Защо трябва да се строи в центъра на града, защо? Само защото някой богат инвеститор иска да изпробва силата на парите си и влиянието си върху общинските служители. Това ли е смисълът на подобно строителство? Да победим цялото общество като докажем, че ние и нашите пари в обстановката на тотална корупция, сме по-силни от интересите на обществото!

Горко на подобни победители!

Тъй като говорим за закони и за морал още веднъж ще повторя- законите в една държава трябва да са отражение на морала на обществото. Не могат да съществуват закони, които са против установения морал. Ако съществуват такива закони, те винаги ще срещат отпора на обществото. Накрая ще рухнат и под своите останки ще погребат защитниците на нелепите закони. Дано да не бъде много късно, за да се възстановят щетите от техните действия.