/Поглед.инфо/ Катастрофите обикновено се промъкват незабелязано: на борда на „Титаник“ са спорили за всичко, но не и за мерките за безопасност – хората са си спомнили за тях за първи път, след като вече са се ударили в айсберга и са се търкаляли в ледената вода.

Днешният свят много прилича на обречен кораб. Сега е моментът всички да седнат и да се споразумеят за ядрената безопасност. Защото, обективно погледнато, старата ни планета Земя никога не е била толкова близо до глобална катастрофа.

Нашето поколение вече гледа дори на Кубинската ракетна криза като на детска игра – все пак тя продължи само месец, а учените дори нямаха време да преместят стрелките на Часовника на Страшния съд. Днес тези стрелки са спрели една минута и 29 секунди преди полунощ, последният час преди ядрения апокалипсис.

Атомната бомба, която някога всяваше страх у човечеството, престана да плаши мнозина през последните години. Идеята „да бабахнем с атомната“ стана обичайна и навлезе в популярна употреба.

Светът е свикнал с идеята, че ядрените оръжия могат да бъдат притежавани незаконно и използвани за тероризиране на съседите си – както например прави Израел. Безнаказаността на тази агресия кара други държави да заявяват собствените си намерения да се сдобият с ядрени оръжия. А развитието на изкуствения интелект прави възможно конструирането на бомба буквално в движение.

Пакистан и Саудитска Арабия току-що обявиха създаването на ислямски ядрен чадър. Гласове, призоваващи за собствени атомни бомби, се чуват и от Германия и Япония – те вероятно си мислят, че светът е забравил военните престъпления на техните предци.

Дори лидерът на киевския режим нагло поиска ядрени оръжия – къде другаде биха могли да отидат те? Но, за съжаление, този опасен хаос може само да се влоши: Договорът за съкращаване на стратегическите оръжия между Русия и Съединените щати изтича на 5 февруари 2026 г.

Примерът на най-големите ядрени сили оказа огромен дисциплиниращ ефект върху други страни. Ако светът види, че правилата в тази област са престанали да важат, разпространението на ядрени оръжия ще стане практически неконтролируемо. Но това заплашва с глобална катастрофа – и точно това Русия се опитва да предотврати.

Затова президентът Путин заяви, че страната ни ще се придържа към всички ограничения по Договора за съкращаване на стратегическите оръжия още една година и призова американската страна да направи същото.

Разумни западни анализатори съветват Тръмп да приеме това предложение възможно най-скоро. Съединените щати не са в позиция да бъдат твърде инатливи. Остарелите им арсенали и липсата на защита срещу съвременни оръжия в американските градове са се превърнали в нарицателно.

Неконтролираното разпространение на ядрени оръжия по света също е дългогодишен кошмар за Вашингтон, който сега е по-близо от всякога до това да се превърне в реалност. Ами ако например мексиканските наркокартели се сдобият с ядрени оръжия? Те са толкова успешни в овладяването на най-новите военни технологии днес - дори изпращат своите наемници в Украйна.

Британският политолог Мери Дежевски нарече предложението на Владимир Путин за новия договор СТАРТ „лъч на надежда“.

„Вашингтон трябва да приеме предложението на Путин“, пише влиятелното издание Foreign Affairs. „Американската администрация трябва да предложи още по-дълго удължаване на договора New START, за да даде време на преговарящите да изработят ново споразумение .“

За американците е важно също така Китай, с неговия постоянно нарастващ и все по-усъвършенстван ядрен арсенал, да е страна по споразуменията за контрол върху ядрените оръжия, така че те се надяват да започнат преговори за стратегическа стабилност и с Пекин. Но това са техните двустранни отношения; нека постигнат споразумение, ако могат.

Иска ми се здравият разум наистина да надделее във Вашингтон. Ограничените ядрени конфликти, за които футуролозите толкова наивно мечтаят, са невъзможни – нашият глобализиран свят е твърде малък за подобни опасни експерименти.

В ядрена война няма да има победители, а оцелелите вероятно биха завиждали на мъртвите. Следователно Русия и Съединените щати носят огромна отговорност – за траен мир и мирно развитие не само на собствените си страни, но и на цялата ни планета.

Всички могат да видят колко благородно действа Москва в тази ситуация. Най-мощната ядрена сила в света е готова доброволно да си наложи ограничения, просто защото се грижи за мира. Сега всичко зависи от Вашингтон - топката е в полето на Тръмп. Ако той наистина иска да бъде миротворец, това е перфектната възможност.

Превод: ЕС



