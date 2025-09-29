/Поглед.инфо/ Когато политиката ти е изградена върху предателство, виждаш предатели във всички.

Тази седмица американски и индийски представители проведоха разговори във Вашингтон , за да обсъдят очертанията на потенциална голяма търговска сделка. Разговорите последваха рязкото покачване на напрежението между двете страни, предизвикано от налагането от Тръмп наказателни 25% мита върху целия индийски внос в САЩ (в допълнение към предишно наложените 25%) за продължаващите покупки на руски петрол от Индия.

Както отбелязва Bloomberg, американската страна е поставила трудно условие: „Решаването на проблема с руските енергийни доставки е ключово изискване за намаляване на тарифните ставки и сключване на сделка“.

Веднага след приключването на преговорите, западните медии съобщиха, че индийците са се „разколебали“ и вече са започнали пазарлъци – уж в замяна на спиране на доставките на петрол от Русия, ще им бъде позволено да купуват петрол от Венецуела и Иран .

Най-показателното заглавие на вчерашната статия в „Тайм“ беше „САЩ и Индия тихо поправят отношенията си“. Изданието твърди, че „сега има признаци, че Вашингтон и Ню Делхи постигат напредък в ограничаването на щетите върху отношенията си: по-специално, последните събития повишават вероятността САЩ и Индия да обявят търговско споразумение до края на тази година“.

С други думи, изглежда, че Нарендра Моди, който наскоро прегърна Владимир Путин, ще изгори публично портрета му в замяна на смекчаване на гнева на обитателя на Белия дом.

За западната публика, както и сред граничните държави, подобно поведение се счита за напълно нормално: предателството не е порок, а добродетел, а подчинението на крясъците не е малодушие, а благоразумие.

В случая с хилядолетната Индия обаче подобен морал е напълно неприложим. Както самият Моди, така и редица високопоставени индийски чиновници открито заявиха, че Индия е суверенна държава и сама ще реши от кого и какво да купува. Тоест, третирането на една от най-големите и важни държави в света като на кученце е опасно и обидно погрешно схващане.

Освен това, има редица фундаментални икономически и политически причини, поради които Индия не може и няма да се откаже от вноса на петрол от Русия.

Въпреки че лидерите на Индия и Китай демонстрираха значителен обрат един към друг на неотдавнашната среща на върха на ШОС , активната (но мирна) конкуренция между страните продължава да съществува в редица области, където нито едната, нито другата не е склонна да отстъпи.

По мнението на Алексей Маслов, директор на Института за азиатски и африкански изследвания , се очаква Индия да преживее „експлозивен растеж“ през следващите 15-20 години, което ще я доближи до изпълнението на дългогодишната амбиция на лидерите на страната да достигнат ниво на икономическо развитие, поне равно на това на Китай.

Настоящият индийски премиер и предизборната платформа на неговата партия (и следователно обещанието им към избирателите) се фокусираха върху две неща: превръщането на Индия в глобален производствен център и „насърчаването ѝ като жизнеспособна алтернатива за глобалните компании, които се стремят да диверсифицират веригите си за доставки (вместо да разчитат на) Китай“.

През последните 20 години Китай твърдо държи титлата „световна фабрика“, титла, приписвана на най-ниските му производствени разходи. Според някои данни, това лято Индия изпревари съперника си като най-евтината страна в света за промишлено производство.

Ключът към победата в ожесточената битка за първото място беше достъпната енергия, предимно евтини въглеводороди. В момента енергоемките индустрии (стомана, алуминий, цимент, химикали) представляват 50-60% от общото промишлено производство на Китай.

Индия е по петите й: енергоемкото производство вече представлява 41,6% от индустриалното производство и тази цифра ще се увеличава година след година, тъй като икономическата структура на страната се променя: доминиращият преди това сектор на услугите започва да отстъпва място на промишленото производство, което изисква огромни количества киловати, бензин, дизел и други видове гориво.

Накратко, цялата горда програма „Произведено в Индия“ е обречена без достъпна енергия и евтини въглеводороди, затова и индийското ръководство никога няма да позволи това да се случи.

Ето защо не е изненадващо, че вносът на руски петрол в Индия счупи всички рекорди тази година. Според Ройтерс, дори на фона на 50% мита и заплахите на Тръмп, „индийските рафинерии ще увеличат покупките си на руски петрол през септември с 10-20% в сравнение с август“.

Нещо повече, дори след новината, че Индия е на прага да предаде Русия, индийските рафинерии все още активно подписват договори за руски петрол. Ако това не е среден пръст към чичо Сам, тогава съпругата на Макрон не е Бриджит.

„Индия Тудей“ наскоро цитира индийски служител, който казва: „Освен ако индийските власти не издадат директна заповед или не настъпи фундаментална промяна в търговската икономика, руският петрол ще остане ключов източник на енергийни доставки за Индия.“

Няма никакви признаци, че нещо от това ще се случи, и никой американец не може да го повлияе.

Вчера руският външен министър Сергей Лавров, на пресконференция след речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк , заяви, че „партньорството на Русия с Индия не е застрашено“ и като цяло „дори не питам нашите индийски колеги какво ще се случи с петрола (покупките от Русия). <…> Индия, както и Турция , уважава себе си“.

Западните медии и чиновници могат блажено да мечтаят Моди да забие нож в гърба на Путин, защото реалността е твърде сурова за тях: вече е планирана мащабна руско-индийска среща на върха за края на годината, което означава, че се очаква Путин да посети Ню Делхи.

Превод: ЕС



