/Поглед.инфо/ Неграмотен и див президент, който – сам той без медицинско образование! – заявява, че парацетамолът, приеман от бъдещите майки, причинява аутизъм у бебетата им: някои от нас са чували откъслечно тази история. Но всъщност тя далеч не е фрагментарна и е много важна.

Всъщност става дум за едва ли не ключов фронт в пълзящата гражданска война в Съединените щати. И тъй като войните на другите хора винаги са полезни като образователен материал, тук има нещо, което си струва да се разгледа по-отблизо.

И така, пресконференцията тази седмица между Доналд Тръмп и неговия министър на здравеопазването Робърт Кенеди. Демократическата пропагандна машина се опита да я използва като претекст, за да заяви за пореден път, че настоящата администрация се състои от позорни антиваксъри, пълни невежи и дилетанти. „Това може би е най-трудният ден в кариерата ми“, заяви някаква дама с куп медицински регалии в The New York Times. Те са добри, много го умеят това: да въртят очи и да те гледат с укор на жертви...

Това, което се забелязва единствено в тази (и не единствена) дискусия, която трябваше да унищожи морално Тръмп и Кенеди, е, че темата на разговора се размива до степен да изчезне напълно.

„Епидемията от аутизъм“ в САЩ се случва, защото лекарите са променили принципите и методиката на диагностицирането му (което означава, че вие, диваците, ще трябва да разберете какво е това); макар че е имало проучвания за парацетамол, те не са били убедителни.

И когато става въпрос за идеята, че аутизмът е причинен от ваксини, то тук очите на правилните лекари се обръщат на 360 градуса и продължават да се движат в тази посока. В крайна сметка: къде се пъхате вие - Тръмп, Кенеди и всички останали невежи? Вие вървите против науката.

Но те не са против науката и говорят с много конкретна цел: да покажат на публиката, че настоящата администрация се е захванала сериозно с медицинското лоби, с мафиотските му връзки с правителството, което функционира като помпена станция за изсмукване на пари за когото трябва. А фактът, че Тръмп, в процеса на говорене, изрича каквото му хрумне – това е нормално за него; време е да се свикне с това.

Може да ни се струва, че главният фронт на американската гражданска война е там, където става въпрос за гейове, транссексуални, за традиционните ценности и т.н. Но това не е даденост (въпреки че медицинската и хирургическата трансформация на мъжете в жени и обратното не е безплатна и това също е медицински проблем). Съществува и „климатичният“ фронт, който също трябваше и дори започна да изсмуква същите тези пари, и тук тръмпистите също са започнали глобална битка.

И има още няколко такива фронта, на всеки от които левицата (демократите) от години води неистова пропаганда: има заплаха и само обществото като цяло може да я елиминира, и като се промени, затова слушайте науката (тоест, нас), докато отричащата науката десница е безнадеждна.

Като цяло, същността на въпроса е една и съща: да се създаде ново човешко същество, нови управляеми общества (включително, поне генетично), с нов стил на поведение. И това важи за целия свят. Което, всъщност, левицата не отрича.

Но сега те са се изчерпали и „фронтът Кенеди“ го демонстрира. Между другото, има множество публикации на десния фланг за това какво прави министърът на здравеопазването. И те не предлагат само изолирани твърдения, а цялостна картина. Кенеди смазва врага и пресушава блатото. 20 000 души са уволнени на фона на скандал в Министерството на здравеопазването (и това са остарели данни). Почти всички, занимаващи се с ваксините. Всички, участвали в кампаниите срещу тютюнопушенето. Всички, които се бориха с коронавируса, особено в Агенцията за защита на потребителите на САЩ (CDC).

А ето и една прясна и добре информирана статия за това, че Кенеди е всичко друго, но не и антиваксинатор; напротив, той е сформирал комисия от далеч по-сериозни експерти по ваксините. Факт е, че медицинското лоби (както и климатичното лоби и няколко други) е станало умело в създаването на собствена, подчинена наука и унищожаването на репутацията на тези, които не го правят.

Оттук произтичат и виковете за „невежите“ противници. Що се отнася до антиваксърското движение, от колко ваксини се нуждае едно дете? В момента имаме около дванадесет, въпреки че зависи как и къде броите. А какво ще кажете за 29 в някои щати на САЩ – при това всичките задължителни? И някой плаща за всичко – самите родители или плащат чрез данъци, т.е. държавния бюджет. Предстоят още.

Така че вероятно има някои обяснения за скептичното движение. Други обяснения включват статистика, показваща, че здравеопазването в САЩ е безобразно скъпо и глупаво – тоест, националните здравни данни са мрачни – а правилната „наука“ добавя все по-мрачни тонове, плашейки хората с все по-големи заплахи и принуждавайки ги да се подчиняват на лекарите. Те са се увлекли.

И сега най-важното: Тръмп и Кенеди, които искат „да направят Америка отново здрава“ (това е техният лозунг), по същество започнаха с възстановяване на доверието в медицината. Те едва започват и, както вече споменахме, объркват нещата. Но не те бяха тези, които нарушиха доверието. Основният и кулминационен момент тук беше „борбата с коронавируса“ в американската му версия.

И за някои това мирише на затвор. Статусът на парламентарното разследване на САЩ е дълга дискусия, но накратко, има документи от две конгресни комисии, разглеждащи тази история. И това създава правна основа за по-нататъшни действия. Казва всичко: произхода на идеята за „социално дистанциране“ и задължителните маски (това е напълно нелепо), както и американската ваксина и нейните последици.

Описва се също как някои медицински специалисти (които не са били съгласни) са били преследвани, докато други, поддържащи тяхната собствена „наука“, са били насърчавани. Междувременно икономисти и други продължават да изчисляват щетите; ето един скорошен доклад за това как локдауните /затварянето/ е откъснало цялото по-младо поколение от нормалната и здравомислеща работна сила (дали не е станало аутистично?).

А преди това имаше много повече: да не забравяме как фармацевтите пристрастиха милиони хора към опиоидни болкоуспокояващи и много други.

И ако поне половината Америка (републиканците) вярва, че висшето ръководство на медицинското лоби се е превърнало в престъпна организация, водена от луда алчност за пари и власт над сплашените хора, тогава е ясно, че подобно мнение може да е несправедливо в някои аспекти. Особено когато засяга легитимни медицински специалисти. Но доверието в тази професия трябва да бъде възстановено, а без него гражданската война ще бъде загубена.

Но как да го възстановим и дали ще е необходим цял президент на САЩ, за да се борят с парацетамола – това ще видим.

Превод: ЕС



