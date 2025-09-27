/Поглед.инфо/ НАСА, независима агенция на федералното правителство на САЩ, обмисля възможността за ядрен удар по астероид 2024 YR4, който заплашва Луната.

Екип от международни експерти, включително специалисти от НАСА, предложи два начина за предотвратяване на сблъсъка на 2024 YR4 с Луната или Земята. Първият е да се промени орбитата на астероида. Вторият е да се унищожи с ядрено оръжие. Според експертите, експлозията би изисквала бомба с мощност приблизително един мегатон. Подробно проучване е публикувано на уебсайта arXiv.

Астероид 2024 YR4

Астероидът 2024 YR4 е открит през декември 2024 г. Той е с диаметър приблизително 60 метра и е оформен като плоска шайба. Този обект се върти на всеки 20 минути и се смята, че произхожда от главния астероиден пояс между Марс и Юпитер.

Първоначално учените смятали, че може да се сблъска със Земята на 22 декември 2032 г. С всяко ново наблюдение обаче вероятността за подобно събитие се променяла. През февруари тя достигна 3,1%.

Наземни и космически телескопи помогнаха за по-точното определяне на размера и орбитата на астероида. Използвайки тези данни, учените изключиха възможността за сблъсък със Земята. Съществува обаче 4,3% вероятност той да се сблъска с Луната. Такъв сблъсък би изпратил до 100 000 тона лунна скала в космоса, заплашвайки спътници и други космически кораби в ниска околоземна орбита, съобщи CNN, позовавайки се на учени от университета Корнел.

Превод: ПИ