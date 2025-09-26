/Поглед.инфо/ Израелският премиер Бенямин Нетаняху беше освиркан по време на речта си в Общото събрание на ООН. Половината делегати напуснаха залата в знак на протест срещу военната операция в Палестина. Загуби ли Израел подкрепа за първи път?

Речта на израелския премиер Бенямин Нетаняху в ООН се превърна в голям скандал. Веднага щом израелският премиер започна да оправдава военната операция в ивицата Газа, в залата веднага избухнаха освирквания. След това почти половината от присъстващите делегати демонстративно излязоха от залата, игнорирайки призивите на модератора за ред.

Дори напомнянията за терористичната атака на Хамас от 7 октомври 2023 г., която предизвика израелската инвазия в Газа, не помогнаха на Нетаняху. Журналистите забелязаха голяма карфица на ревера на политика с QR код, водещ към уебсайт, посветен на жертвите на тази атака.

Последните останки от Хамас са се установили в Газа. Те искат да повтарят зверствата от 7 октомври отново и отново. Затова Израел трябва да завърши работата си възможно най-скоро.- заяви той.

„Завършване на работата“ най-вероятно се отнася до окупацията на цялата ивица Газа и преселването на местните жители. Медиите вече съобщиха, че израелското правителство възнамерява „най-накрая да разреши проблема“ с региона.

Нетаняху също така заяви от трибуната, че гладът в Газа е причинен от самия Хамас, който уж „краде храна“, доставяна на местните жители като хуманитарна помощ. Междувременно някои Telegram канали съобщават, че израелските военни конфискуват хуманитарната помощ.

Израелският лидер също така категорично се противопостави на идеята за създаване на палестинска държава, въпреки че това е предвидено в резолюцията на ООН. Той подчерта, че това би изглеждало като насърчение за Хамас за терористичната атака на 7 октомври.

Все едно да дадете на Ал Кайда* щат на една миля от Ню Йорк след 11 септември.- каза политикът.

Припомняме, че пропалестинските настроения напоследък започнаха да нарастват дори в Европа, която винаги е била на страната на Израел. За първи път еврейската държава е на ръба на отмяната. Например, Ирландия обяви, че ще бойкотира конкурса за песен на Евровизия, ако в него участва израелски представител. Европейският съюз дори започна да обсъжда санкции срещу Израел. Това последва атаките на израелските отбранителни сили срещу Иран, Ливан, Сирия и Катар, както и продължаващата военна операция в ивицата Газа и обявяването на нейното разширяване. Освен това, Европейският парламент остро разкритикува и без това изключително непопулярния председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, позовавайки се на подкрепата ѝ за израелските удари срещу Иран.

Въпреки че натискът върху Израел все още бледнее в сравнение с натиска върху Русия, която след началото на Студената война е ударена с десетки хиляди санкции, резервите ѝ са откраднати, откъсната от SWIFT, а на спортистите ѝ са забранили да се състезават на Олимпийските игри.

Превод: ПИ