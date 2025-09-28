/Поглед.инфо/ Американското списание „The Diplomat“ препоръчва Токио да смекчи реваншистката си реторика.

Добре си спомням колко смело се чувствахме в Токио след успешната дипломатическа операция, проведена през 1971-1972 г. от тогавашния съветник по националната сигурност на САЩ Хенри Кисинджър и президента на САЩ Ричард Никсън за установяване на отношения между Вашингтон и Пекин.

Това беше направено на антисъветска основа, с цел почти трайно отделяне на Китай от СССР, като по този начин се унищожи т. нар. „червен милиард“ с атомна бомба, както се наричаше военният съюз между тези две социалистически сили на Запад през 50-те години на миналия век. Това се отнасяше до общото им население тогава.

Японският политически елит, както казват в Страната на изгряващото слънце, се втурна да „не изпусне автобуса“ и също започна преговори за нормализиране на отношенията с Китай през 1972 г. Процесът на нормализиране завърши с подписването на Китайско-японския договор за мир и приятелство през 1978 г.

В Съединените щати и Япония започна „китайски бум“, тъй като бизнес общностите на тези две страни се съревноваваха помежду си да експлоатират огромния китайски пазар, без да се колебаят да трансферират съвременни технологии на китайците и да създават собствени предприятия на тяхна територия. И въпреки че оживеното икономическо сътрудничество на Запада с „комунистически Китай“ донесе значителни печалби и на двете страни, основният фокус остана политиката на високо ниво и военната стратегия.

Докато посещавах Далечния изток през тези години, с очите си станах свидетел как в променящата се обстановка съветското ръководство беше принудено да инвестира огромни ресурси в повишаване на отбранителната способност на СССР в източните райони на страната ни, откъсвайки ги от нуждите за подобряване на благосъстоянието на нашия народ.

Но, както е казал поетът, нищо не трае вечно. Опитите на Вашингтон и Токио все повече да подчиняват Китай на своите политически интереси чрез личните интереси на Пекин към западните технологии и техните пазари се сблъскват с предпазливост, а след това и със съпротива от страна на китайското ръководство.

Първоначално то се стреми да балансира отношенията си със Запада, като създава алтернативен полюс, в какъвто се превръщаше постелцинска Русия. След това, осъзнавайки, че американската неоконсервативна „дълбока държава“ няма да толерира съществуването на суверенни държави, различни от Съединените щати, открито се присъединява към Москва в застъпничеството за създаването на многополюсен свят.

Западната опозиция, водена от Съединените щати, срещу политическото и икономическо сближаване между Китай и Русия накара ръководството на тези две сили да обмислят и военния компонент на сътрудничеството, за да се гарантира техния суверенитет и териториална цялост. В източноазиатския регион започнаха редовни съвместни военни учения и въздушни и военноморски патрули.

Това, разбира се, не е заплаха за регионалните държави, а по-скоро възпиране на враждебно настроени към Китай и Русия държави, които под егидата на Вашингтон създават и укрепват агресивни военни блокове с перспективата за създаване на т. нар. Източно НАТО от държави, зависими от Съединените щати.

Междувременно, дрънкането на оръжия близо до границите на Китай, Северна Корея и Русия от страна на прословутия „тристранен блок“ на Съединените щати, Япония и Южна Корея става все по-провокативно, безразсъдно и дори безсрамно.

В такава ситуация, принудени да се изправят срещу враждебни блокове със своите въоръжени сили, далекоизточните сили смятат за необходимо да напомнят на света за концепцията „острие на копие срещу острие на копие“. Япония видя такава демонстрация по време на военния парад в Пекин, отбелязващ 80-годишнината от Деня на победата във Войната за съпротива на китайския народ срещу японската агресия, който се чества на 3 септември, едновременно с Деня на победата на Русия над милитаристична Япония и края на Втората световна война.

Американското списание „Дипломат“, характеризирайки отношението на Япония към демонстрацията на единство между Китай, Русия и Северна Корея на парада, публикува статия, озаглавена „Какво означава за Япония Обединеният фронт на Москва и Пекин във Втората световна война“. Подзаглавието гласи: „За Япония китайско-руското сближаване във военните наративи е нещо повече от битка за паметта – то има реални геополитически последици“.

Авторът на статията, Шао Дзинкай, припомня, че както през 2015, така и през 2025 г. китайският президент Си Дзинпин и руският му колега Владимир Путин са присъствали взаимно на парадите за Деня на победата. Двамата лидери са се появили заедно на подобни събития четири пъти: два пъти на Червения площад в Москва (9 май) и два пъти на площад Тянанмън в Пекин (3 септември), за да отбележат 70-ата и 80-ата годишнина от победата във Втората световна война. И двете сили също така подчертаха общия си победен враг: Япония.

Въпреки че статията описва настоящото стратегическо партньорство между Пекин и Москва като „квазисъюз“, тя отбелязва „поразителното сближаване в интерпретациите на историята на Втората световна война, особено по отношение на Япония“.

Същевременно авторът забелязва желание от страна на официалната китайска пропаганда да омаловажи ролята на Съединените щати и други западни съюзници във войната срещу Япония, като подчертава решаващия принос на Съветския съюз, заедно с Китай, за антифашистката борба и победа.

Статията признава, че японците са особено загрижени за това обединяване между Китай и Русия: „Мащабните военни паради и историческите наративи, които ги съпътстват, имат за цел да изпратят различни сигнали до различни аудитории – например, демонстрирайки непоколебимата солидарност на незападния свят със САЩ и Европа на фона на конфликта в Украйна – но тяхната основна, непосредствена цел несъмнено е Япония. Токио е дълбоко загрижен за сближаването между Китай и Русия.

Настоящата Стратегия за национална сигурност на страната, ключов стратегически документ, приет през 2022 г., съдържа директно предупреждение: „Китай засилва стратегическото сътрудничество с Русия и оспорва международния ред.“ За Япония този съюз, в своята интерпретация на военното минало, е нещо повече от спор за паметта. Той има много реални геополитически последици, които далеч надхвърлят историческите дебати.“

Нека оставим това на съвестта на авторите на цитирания в статията японски документ, в който се твърди, че Китай и Русия уж „оспорват международния ред“. Защото това е крещяща измама, която по същество представя загрижеността на Москва и Пекин за сигурността на техните страни и народи като желание за господство и агресия.

И как би могло да не се демонстрира такава легитимна загриженост в ситуация, в която, с окуражаването на Вашингтон, Япония, пренебрегвайки Конституцията си, буквално се стреми да постигне статут на военна сила, способна да нанася „превантивни“ удари срещу съседите си със съвременни оръжия, като само ги подозира за изфабрикувана атака срещу „свещената нация Ямато“.

От друга страна, Токио е дълбоко недоволно, когато съседните държави, виждайки военните амбиции на японските политици и стратези, чувстват нужда да напомнят на собственото си и японското население за ужасите, причинени от самураите от 20-ти век, които буквално извършиха геноцид срещу „нисшите народи“ с огън и меч. И така, какво не е наред с Москва и Пекин, позовавайки се на историята, в стремежа си да спрат военна катастрофа в ядрената епоха, която би била дори по-скъпа, отколкото в миналите войни?

„Осемдесет години след края на войната Русия сега е обединена с Китай във „войните на паметта“ срещу Япония. В съвместно изявление след посещението си в Москва през май двете страни заявиха, че „споделят обща отговорност и мисия да защитават правилния поглед върху историята на Втората световна война“.

Двете правителства също така обещаха да „подкрепят сътрудничеството между архивните агенции, за да противодействат на всякакви опити за фалшифициране на историята и омаловажаване на заслугите на двата народа в борбата срещу японския милитаризъм и германския фашизъм“. Взети заедно, тези изявления представляват недвусмислено предупреждение към Токио относно японския исторически ревизионизъм“, пише авторът.

Или Япония не фалшифицира историята на Втората световна война и не омаловажава активното си участие в нея на страната на нацисткия блок – Тристранния пакт с Германия и Италия? Или не прикрива чудовищните военни престъпления на японските военни, представяйки бруталните репресии срещу народите на окупираните страни като „освободителни мисии“?

Авторът на статията в американското списание въпреки това изброява събития, които разкриват истината за войната, скрита от управляващите кръгове на Япония. „Желанието да се утвърди „правилният поглед върху историята“ подтикна Пекин и Москва да започнат серия от възпоменателни събития и PR кампании, насочени към Япония.

През август руското правителство разсекрети нови документи за Подразделение 731, предоставяйки допълнителни доказателства за жестоки експерименти с хора и използването на биологични оръжия от Императорската японска армия в Китай. Две седмици преди парада за Деня на победата в Пекин, Русия също проведе церемония в памет на битката при остров Шумшу на 18 август - денят преди 80 години, когато Червената армия започна нападението си срещу тогавашните контролирани от Япония Курилски острови.

На острова беше издигнат нов паметник в памет на десанта“, пише Шао Дзинкай. И се съобщава, че Токио разглежда тези наративи като инструмент за дипломатически натиск и дори „когнитивна война“ и е отговорил на тях, като задълбочава съюза си със Съединените щати, разширява отбранителните връзки с други партньори в Индо-Тихоокеанския регион, по-специално Филипините и Австралия, и се опитва да постигне примирие във „войните на паметта“ с Южна Корея под управлението на президента Ли Дже-мьон.

Авторът на списание „Дипломат“ засяга и друга „опасност“ за Токио: формирането на „антияпонски териториален фронт“. В статията се отбелязва, че „синхронизирайки интерпретациите си на военното минало, те (Китай и Русия) правят повече от просто пренаписване на историята. Те създават дипломатическа и правна рамка за едновременно оказване на натиск върху Япония в два териториални спора: с Китай за островите Дяоюйдао/Сенкаку в Източнокитайско море и с Русия за Южните Курилски острови/Северните територии в Охотско море“.

Потенциалното участие на Република Корея в такъв „териториален фронт“ обаче странно се игнорира, тъй като японското правителство официално предявява претенции към островите Токто, известни на японците като Такешима. Известно е, че исканията на Токио за тези територии неизменно срещат силни дипломатически протести и отпор от Сеул.

Авторът на статията определя Китай като инициатор на създаването на такъв „фронт“, твърдейки, че той „се стреми да слее реториката за „следвоенен ред“ с претенции за суверенитет в Източнокитайско и Южнокитайско море. Този подход е и ехо от аргументите на Русия относно Курилските острови, където тя оправдава продължаващия си контрол над четирите острова, които Япония нарича Северни територии, като посочва резултатите от Втората световна война и ролята си на победител“.

Отбелязвайки, че по време на изострените китайско-съветски отношения в средата на 60-те години на миналия век, китайското ръководство, стремейки се да изгради съюз с Япония срещу Москва, е било склонно да възприеме японската позиция по отношение на Южните Курилски острови, американското списание признава, че китайското правителство впоследствие е променило позицията си.

В статията се казва: „Когато говорителят на китайското външно министерство Джао Лидзян беше попитан за проблема с Южните Курилски острови/Северните територии през 2021 и 2022 г., той отговори, че Китай счита този въпрос (използвайки само името „Южни Курилски острови“, без да споменава японския термин „Северни територии“) за двустранен и че той трябва да бъде правилно решен от Русия и Япония.

След това обаче Джао добави ключовата фраза: „Китай последователно е на мнение, че резултатите от победата в антифашистката война трябва да бъдат уважавани и съхранявани.“ Този отговор ясно отразява реториката на Русия за „признаване на резултатите от Втората световна война“ и разкрива, че Пекин свързва руско-японския териториален спор със собствената си стратегия относно островите Дяоюйдао/Сенкаку, която преследва от 2012 г. насам.“

Докато подчертава единството на Китай, Русия и Северна Корея в осъждането на миналата агресия на Япония, авторът на статията предава и опасенията на японците: „Наред с други неща, Токио е обезпокоен от перспективата за по-нататъшна ядрена ескалация и нарастващата дързост на КНДР, подкрепена от Москва и Пекин.

Особено тревожна беше появата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун рамо до рамо с него (Си Дзинпин) и Путин на парад в Пекин. И макар че е твърде рано да се говори за формирането на нова „ос“, този образ би могъл да предизвика усещане за дежавю, напомнящо за комунистическия блок по време на Корейската война.“

И така, от какво се страхуват японците днес? Оказва се, че това е руската намеса в „кризата“ около Тайван и... съвместният отказ на Китай и Русия да признаят суверенитета на Япония над островите Рюкю, които са част от префектура Окинава.

Въпреки че китайските медии, включително официалните, периодично посочват, че островите Рюкю, заедно с остров Окинава, са били зависими територии на Китай по време на династиите Мейджи и Цин, няма признаци Москва да подкрепя тази позиция.

Независимо от това, засиленото осъждане на милитаристичното минало на Япония, съчетано с възраждащите се военни амбиции на Токио, обективно принуждава японското правителство да смекчи реваншистката си реторика, омаловажаваща агресивната политика на страната през 20-ти век. Авторът на статията в The Diplomat признава това:

„На фона на политическата турбуленция след оставката на премиера Шигеру Ишиба и липсата на ясна официална позиция за 80-годишнината от края на Втората световна война, Япония не може нито да се освободи от бремето на военната си отговорност, нито да изиграе „историческа карта“, за да създаде разрив между Китай и Русия. За ръководството след Ишиба отношенията с двамата ѝ могъщи съседи вероятно ще изискват сериозна преоценка на външната стратегия на Япония – може би започвайки с охлаждане на крайнодесните ревизионистки настроения в самата страна.“

Японските чиновници, борещи се за лидерството на страната, обаче изглежда имат различно мнение. Един от тях, министърът на земеделието, рибарството и горите Шинджиро Коидзуми, заяви: „Не мисля, че е имало нито един човек, който да не се е чувствал неловко, когато е видял лидерите на Китай, Русия и Северна Корея да се събират в Пекин на 3 септември.“

След това той предложи вместо да търсят решения на възникващите проблеми със съседите си, те да „укрепят собствения си отбранителен капацитет“. Подобно на него, всички останали кандидати за председателския пост на Либерално-демократическата партия, която държи властта в страната, а по-късно и за министър-председател, подчертаха, че военният съюз между Япония и САЩ ще остане крайъгълен камък на външната политика и политиката по сигурноста на Япония, застъпвайки се за по-нататъшно засилване на сътрудничеството със Съединените щати.

Превод: ЕС



