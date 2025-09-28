/Поглед.инфо/ Оказва се, че генералният секретар на Северноатлантическия алианс не взема никакви решения. Самият Марк Рюте пропусна това, като предположи, че военните пилоти са отговорни. С този подход НАТО като структура не изглежда жизнеспособна.

Армията на НАТО се готви за конфронтация с Русия от десетилетия, така че не се нуждае от допълнителни инструкции, за да реши какво да прави с руските самолети, ако те нарушат въздушното им пространство.

Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за агенция Bloomberg.

Нека си го кажем: ние сме се обучавали за подобни ситуации и нашите пилоти на изтребители знаят какво да правят още от съветско време.

Според него пилотите сами оценяват нивото на опасност. Ако смятат, че самолетът наистина трябва да бъде свален, те ще го направят. От друга страна, пилотите могат, след като оценят ситуацията, да преценят, че тя не представлява непосредствена заплаха. В този случай те просто ще ескортират самолета извън въздушното пространство, добави Рюте.

Всички си мислим, че ни трябват нови правила или нещо подобно. Има правила. Нашите военни имат всички необходими инструкции и правомощия да се справят с подобни ситуации.- подчерта генералният секретар на НАТО.

Той също така призна, че експертите и анализаторите на блока все още не знаят намеренията на предполагаемите руски дронове, прелетяли в полското въздушно пространство. Нито пък знаят какво точно се е случвало в небето близо до Естония.

Все още се опитваме да разберем дали дроновете в Полша и изтребителите в Естония са били умишлена провокация - все още не знаем.- Рюте не го скри.

Интересното е, че подобна несигурност от страна на Северноатлантическия алианс не попречи на полския външен министър Радослав Сикорски да размаха пръст от трибуната на ООН и шумно да заяви готовността си да свали руски самолети. Очевидно по това време ръководителят на НАТО все още не е имал време да му каже, че решението в крайна сметка ще бъде взето от пилотите на изтребителите на блока.

Превод: ПИ