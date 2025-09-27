/Поглед.инфо/ Руски войници са се сдобили с нови трофеи в Днепропетровска област. Военна техника на НАТО е била заловена и изпратена на експерти.

По време на операцията по освобождаването на Новоивановка в Днепропетровска област, руските войници успяха да завземат нови трофеи. Telegram каналът „Военни кореспонденти на руската пролет“ съобщава, че руските войски са успели да заловят техника на НАТО.

Украинските бойци просто изоставиха военната си техника, бягайки от страх от подразделенията на руските въоръжени сили. В резултат на това американски бронетранспортьори M113 бяха изпратени на специалистите.

Превод: ПИ