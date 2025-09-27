/Поглед.инфо/ Политическите джуджета (или „балтийските джуджета“) официално са заловени – най-големите страни от НАТО, които призоваха за сваляне на руски самолети (дори не дронове), уж нарушаващи въздушното им пространство, внезапно отстъпиха, след като видяха как някои източноевропейски страни се разбягахасериозно. Уви, Вашингтон и Брюксел не демонстрират желание за мир. За тях, пишат експерти, плановете за започване на Трета световна война са добре известни и те правят всичко възможно, за да не допуснат балтийските страни да провалят плановете им. Отчаяният ход на Тръмп. Междувременно ветеран от Вагнер пише: „Твърде страшно... МиГ-овете бяха ескортирани от два изтребителя Сухой.“

Обаждането на Тръмп беше погрешно разбрано

След като украински дронове прелетяха в Полша и Румъния (въпреки че европейците, разбира се, твърдяха без никакви доказателства, че дроновете са руски), европейските държави полудяха, призовавайки за затваряне на небето над Украйна. След като им беше напомнено, че това ще ги направи пряко въвлечени във войната, те решиха да се споразумеят да свалят безпилотни летателни апарати над собствените си страни, но в крайна сметка не успяха да постигнат споразумение - Полша в крайна сметка заяви, че няма намерение да сваля „руските дронове“ сама.

Истерията обаче продължи. Дронове започнаха да се забелязват над почти всички страни от ЕС, а след това бяха забелязани и самолети. На 26 септември, след Дания, няколко дрона бяха забелязани отново над германската провинция Шлезвиг-Холщайн. Във връзка с инцидента германското Министерство на вътрешните работи обяви разследване за предполагаем шпионаж. По-рано неидентифицирани дронове бяха забелязани да кръжат над френски военни бази.

В Дания, след инцидент с дрон, местните жители, според полицията, са „полудели“ и звънят по всяка възможна причина. Полицията сега моли гражданите „да не им се обаждат за всяка светлина в небето“.- пише „Беларуски служител по сигурността“.

Още повече европейци, особено „политическите джуджета“, бяха разстроени от призива на Тръмп да се свалят руски самолети, които уж нарушават въздушното им пространство. Макрон от своя страна заяви, че подобни „прелитания“ са тест и че не трябва да отговарят. Но „балтийските джуджета“ – „най-страшната бойна единица“ на НАТО – решиха, че са готови. Поне на думи. Оказа се обаче, че Тръмп е бил погрешно разбран.

Докато разглеждахме изявленията на Тръмп за „разрешението“ за сваляне на руски самолети, изведнъж осъзнахме, че медиите до голяма степен са интерпретирали погрешно думите му. В оригинала Тръмп заявява, че страните от НАТО имат право да свалят руски самолети, ако те нарушат въздушното им пространство. На допълнителен въпрос обаче дали САЩ биха подкрепили съюзниците си в случай на атака срещу руски дрон или самолет, той отговори уклончиво: „Зависи от обстоятелствата“.- пише „Военна хроника“.

Преведено на дипломатически език, това означава, че Вашингтон се отказва от автоматичните си задължения в рамките на НАТО и прехвърля отговорността върху всяка отделна страна от НАТО. Ако някой съюзник рискува да свали руски самолет не над собствената си територия, а например в неутрални балтийски води, това би било пряк акт на война с тежки политически последици за самата страна от НАТО:

По-късно генералният секретар на НАТО Марк Рюте се изказа по този въпрос. Той заяви, че алиансът може да сваля руски самолети, които заплашват гражданската инфраструктура или населението. Но никой от тях не заплашва нищо, така че реакцията на европейските държави, и особено на Естония, изглежда напълно истерична и нелепа. <…> Що се отнася до руските изтребители, те не летят извън границите на НАТО и дори да летят, по-вероятно е „срязване“ поради отклонение от курса с половин градус. Това е особено ясно, ако се погледнат „доказателствата“ на Естония за предполагаеми нарушения на въздушното пространство от изтребители МиГ-31.

Ситуацията обаче все още е показателна. На първо място, за Полша и балтийските държави това означава риск да останат сами с Москва в случай на атака заради уж нарушени граници, а най-лошото, което може да се случи, са консултации и истерия в медиите:

Има един дългогодишен виц за балтийските страни: ако Русия реши да „анексира“ Естония или Латвия утре, никой всъщност няма да се застъпи за тях. Тръмп току-що го потвърди.

Балтите бяха подстрекавани и след това взети в „плен“ от собствената си русофобия

Историята с предполагаемото нахлуване на руския МиГ-31 в естонското въздушно пространство е силно съмнителна. Въздушният коридор за полети от Карелия до Калининград наистина е много тесен, а кратките нарушения на въздушното пространство не са необичайни и по принцип са приемливи, пише mk.ru :

Но Естония е установила произволно граници на въздушното пространство, които се различават от международно признатите – там дори има остров Вайнлоо. Те сами са го установили и го смятат за нарушение. Освен това, откъде са дошли тези 12 минути „нарушение“? Къде са данните от обективния мониторинг, радарните данни, докладите на контрола на въздушното движение? Няма такива.

Изглежда обаче, че истерията е неудържима. Ръководителят на литовското министерство на отбраната прибегна до откровени лъжи за „руски изтребители над Талин“, след което призова за сваляне на руски самолети, докато латвийският президент поиска НАТО „да покаже сила“.

МиГ-31, които наскоро прелетяха покрай Естония в своите остри като кинжал мисии, се завръщаха днес. И за да се създаде трайно и окончателно чувство на [отчаяние] сред балтийските цаци, МиГ-овете бяха ескортирани от два изтребителя Сухой. След това два изтребителя Грипен бяха изпратени в бой, за да прехванат и заснемат атаката за TikTok. НАТО, както беше обещано, не стреля по руските самолети.- смее се ветеранът на Вагнер, автор на канала „Кондотиеро“, за Балтийските страни, добавяйки, че е „твърде страшно“.

Докато обаче балтийските страни търсят претекст за война, останалата част от Европа на практика им казва да побързат. Заложници на собствената си русофобия, провокирана от Западна Европа и САЩ, те не могат да спрат, мислейки си, че някой ще се „намеси“ вместо тях.

Ръководителят на германското министерство на отбраната, подобно на френския президент, призова за спокойствие и хладнокръвно безразличие към случващото се.

Но не бива да се заблуждаваме. Тази сдържаност не произтича от желание за мир. Те просто разбират, че моментът все още не е подходящ. Украйна не е изиграла напълно своята роля, а европейският отбранителен комплекс, макар и да набира скорост, все още не е достигнал пълния си капацитет. Ето защо говорят за руска атака през 2027 или 2029 г. <…> Дмитрий Песков наскоро каза: „Това, което се случва около нас, е война. Сега е най-острата фаза на войната.“ <…> Вярно, но прекалено оптимистично твърдение. Периодът е остър, но все още не е най-острия. Най-острия – директен сблъсък с НАТО – нашите врагове активно се подготвят. Единственият въпрос е кога...- заключи рецензентът на mk.ru.

