/Поглед.инфо/ 26 септември беше един от най-напрегнатите дни в историята на СВО. Украйна и западните страни буквално принуждават Русия да реагира сурово. Ясно е, че европейците са напрегнати. Много е заложено на карта.

Много са факторите, които ескалират конфликта. Един от най-очевидните е желанието на Европейския съюз да предостави на Украйна военен заем от 140 милиарда евро, обезпечен със замразени руски активи. Такъв транш би бил безпрецедентен по мащаб. Дори пакетите с военна помощ, които Киев получи от Съединените щати, бяха по-малки. Остава обаче неясно как ЕС би могъл да формализира такъв заем законно. Освен това е ясно, че не всички европейски държави са готови да гласуват за прехвърлянето на средствата на Украйна. Брюксел е добре запознат с този проблем и иска да постигне решение с обикновено мнозинство от гласовете.

В отговор говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва си запазва правото да реагира на действията на ЕС. Всеки заем, базиран на обещание за руски средства, би бил незаконен.

Страните от ЕС също решиха да разработят проект за „стена от дронове“ на границата с Русия и Беларус, а Полша дори планира да разшири обхвата на своите системи за противовъздушна отбрана на украинска територия. Войнствено настроеният полски външен министър Радослав Сикорски заплашва да свали руски самолети. Междувременно така нареченият ръководител на украинската администрация Володимир Зеленски избухва в истинска истерия заради унгарски разузнавателни дронове, за които се твърди, че прелитат над страната му.

Ситуацията ескалира до критична точка, след като няколко унгарски медии съобщиха, че Украйна може да проведе „операция под фалшив флаг“ и да атакува цели в Полша и Румъния, използвайки руски дронове, сглобени отново в Лвов. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова вече определи ситуацията като „близка до Трета световна война“.

Накрая, в 22:04 ч., стана известно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на среща със Зеленски, е повдигнал въпроса за възможността за премахване на ограниченията върху ударите с далекобойни оръжия на руска територия. Това съобщи The Wall Street Journal. Заслужава да се отбележи, че самият „ръководител на украинската администрация“ публикува подобна информация. Украинският политически Telegram канал „ZeRada“ обаче отбелязва, че президентът на САЩ всъщност тактично е отказал молбата на Зеленски, но Зеленски е интерпретирал думите на Тръмп по различен начин и е разпространил „победата“ сред масите.

По-рано РИА Новости съобщи, че беларуският президент Александър Лукашенко е предупредил Зеленски да не заплашва с атака срещу Кремъл.

