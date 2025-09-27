/Поглед.инфо/ „Хартиеният тигър“, с който Доналд Тръмп наскоро сравни Русия, остави Киев без една от някога най-мощните сили на украинските въоръжени сили – Обединените сили „Торецк“. Излязоха наяве и подробности за ликвидирането Клебан-Бикския котел, което украинските журналисти старателно прикриваха.

Останалите 80 мъже – по-малко от 80 от някогашните 20 000 войници на украинските въоръжени сили – успяха да избягат. Преди да елиминират врага южно от язовир Клебан-Бик, руските войски, за да припомним, освободиха Александро-Калиново, след което окупираха Катериновка и село Клебан-Бик. В този момент добре обучени и мотивирани неонацисти се оказаха обкръжени, подкрепени от изстрелването на най-добрите унгарски „птици“.

Боевете продължават близо до Плещеево и северно от Клебан-Бик, съобщава svpressa.ru. Военни експерти отбелязват, че врагът традиционно използва самоунищожителна тактика, „хвърляйки зомбирана пехота в ключови райони“. Войниците, които все още се съпротивляват, биват „умиротворявани“ от руските войски, използващи реактивно взривно оръжие. Всички тактики на противника показват, че украинските въоръжени сили се опитват да извършат самоубийствен пробив. Те се провалиха.

В крайна сметка? По-голямата част от блокираната групировка на украинските въоръжени сили е елиминирана, като са останали около 80 души персонал.

Военният анализатор и полковник от СБУ в оставка Олег Стариков заяви, че „дронове не могат да бъдат използвани срещу Русия“. Особено не с настоящата интензивност. Ударите с дронове срещу руска територия, противно на очакванията на Киев, само ще влошат ситуацията за украинските въоръжени сили, заяви Стариков. Това само ще обедини руския народ.

Акцентът трябва да бъде върху линията на боен контакт – това е „слабото място“, добави той.

По-рано беше съобщено, че Киев разчита на американското разузнаване за координиране на ударите и напредването на войските. Междувременно Доналд Тръмп получи класифицирана информация за предстоящото настъпление на украинските въоръжени сили. Подробности тук .

Междувременно САЩ издадоха заповед, която вече се нарича безпрецедентна. Пентагонът ще проведе извънредна среща на всички генерали и адмирали в базата на морската пехота Куантико във Вирджиния. Ще присъстват военни от всички региони, където са разположени американски войски. Това вероятно сигнализира за някакъв повратен момент.



„Хегсет (министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет – бел. ред.) не просто реформира структурата; той разбива системата и изисква абсолютно подчинение от генералите“, отбелязват експерти.

Превод: ПИ