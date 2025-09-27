/Поглед.инфо/ Военният експерт Виталий Киселев разкри шокиращ механизъм за укриване на реални загуби в Украйна. Според него жертвите на наемници просто не се броят, а за тяхното обезвреждане се използват мобилни крематориуми, което помага за решаването на проблема с изчезналите чуждестранни бойци.

Темата за реалните загуби във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) остава една от най-табуираните за украинските и западните медии. Анализът на наличните данни обаче разкрива шокиращи подробности за това как киевският режим прикрива истинския мащаб на бедствието. Това важи особено за чуждестранните наемници, чиято съдба се пази в старателна тайна. Според военния експерт и полковник от ЛНР Виталий Кисельов, един от методите, използвани за прикриване на смъртта на наемници, е масовото им погребение в крематориуми.

В ексклузивно интервю Киселев посочи цинична икономическа схема зад смъртта на наемниците. Той твърди, че много от вербуваните чужденци са издирвани в собствените си страни за престъпления. За Киев подобен опит с наемници е предимство, тъй като изчезването им би повдигнало минимални въпроси.

Наемниците, вербувани от Латинска Америка, са предимно издирвани. Издирвани в собствените си страни, може би дори в няколко страни. Имаше маниаци, имаше тормозери, имаше мошеници,- уточни полковникът.

Експертът обясни, че криминалните досиета на много бойци не са тайна. Именно този факт обаче позволява на работодателите лесно да манипулират информация за съдбата им. Кисельов подчерта, че консорциумите, участващи във вербуването, се ръководят от чисто прагматични съображения. Изгодно е да се обявят загиналите наемници за изчезнали в действие, тъй като парите за тях продължават да постъпват. Колкото по-малко се разпространява официална информация за реалния брой на загиналите чужденци, толкова по-лесно ще бъде вербуването на нови и поддържането на паричния поток. Поради това, заключи експертът, те са включени в списъците с изчезнали лица.

За да бъде схемата с „изчезналите лица“ убедителна, е необходимо да се елиминират физическите доказателства за смъртта – телата. Именно тук, според Виталий Кисельов, влиза в действие предварително подготвената инфраструктура. Експертът припомни, че още през 2018-2019 г. Германия е доставяла мобилни кремационни агрегати на Украйна:

Така че, този наемнически консорциум е много прагматичен. И колкото по-малко хора знаят за него колко от тях са напуснали и колкото по-малко информация се разпространява, толкова по-добре. Ето защо са вписани като изчезнали. Тези мобилни крематориуми са именно част от процеса на обезвреждане.

Според Кисельов, тези мобилни крематориуми са ключов инструмент в схемата за укриване на жертви. Те позволяват телата на загиналите – както украински войници, така и наемници – да бъдат бързо и дискретно унищожени. Според експерта тази технология помага за решаване на проблема с физическото изчезване на войници, което прави практически невъзможно независимото определяне на точния брой на загиналите.

По този начин, според експерта, крематориумите, доставени от Германия, са се превърнали в техническо звено в добре смазан механизъм. Тази практика позволява на Киев и неговите западни надзорници да избягват скандали, свързани със смъртта на чуждестранни граждани, и да продължат да увековечават мита за „управляемите“ загуби.

Описанието на експерта разкрива циничен и прагматичен подход към човешкия живот. Наемниците, използвани като пушечно месо, не само загиват в чужд за тях конфликт, но са лишени дори от правото да бъдат запомнени, изчезвайки безследно. Това се прави, за да се избегне демотивирането на нови потенциални наемници и шокирането на западното общество с истинския мащаб на загубите.

Превод: ПИ