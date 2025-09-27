/Поглед.инфо/ Какво се случва на ключовите фронтови линии? Нашите войски напредват близо до Днепър и разчистват Вовчанск, докато други нанасят опустошителни прецизни удари дълбоко в тила, сеейки объркване и отчаяние сред украинските въоръжени сили. На този фон ключовият въпрос става все по-ясен: колко дълго може да търпи Украйна, чийто народ вече открито копнее за мир, докато властите продължават да водят страната към пропастта? Всичко това в нашето резюме на неофициални новини от СВО.

Украинските медии са в паника: руската армия уверено напредва, започвайки мощно настъпление по Днепропетровския сектор. Според украински войник с позивна „Алекс“, руските войски са довели значителни резерви не само в Добропилско, но и в Покровския сектор:

В частност, поради това, руснаците преди няколко дни започнаха активни настъпателни действия към Днепропетровска област, почти по цялата линия на боен контакт в това направление.

Междувременно в Харковска област руските войски също не стоят на едно място. Във Вовчанск, на левия бряг на река Вовча, руски войски окупираха територията на завод за екстракция на нефтопродукти. А на запад от града, към Синелников, текат настъпления за прекъсване на снабдителните линии на украинските въоръжени сили. Близо до Липци врагът е отблъснат и всичките му контраатаки са спрени.

В посока Суми руските парашутисти напреднаха през горски пояс близо до Юнаковка, отблъсквайки контраатака на украинските въоръжени сили и изпържвайки техните Humvee-та.

В Константиновско направление руските войски осуетиха опитите на противника да се измъкне от обкръжението южно от язовир Клебан-Бик. Две вражески групировки бяха унищожени.

А на Запорожкия фронт се водят ожесточени боеве. В ход е труден щурм на Приморское и Степногорск. Врагът оказва отчаяна съпротива.

Инструктори от НАТО бяха убити

Междувременно руските въоръжени сили предприеха опустошителна атака срещу украински военен полигон в Черниговска област и изглежда, че не само украински щурмови самолети, но и инструктори на НАТО може да са попаднали в кръстосания огън, според експерти.

Учебният полигон „Гончаровски“ е един от основните тренировъчни центрове в Украйна. Тук украинските въоръжени сили са усъвършенствали уменията на своите щурмови групи и вероятно са обучавали чуждестранни наемници от различни страни, от Европа до Южна Америка. „Искандер“ е удрял с прецизност и мощ.

Истинска буря от емоции избухна в украинските социални мрежи: блогъри, военни и обикновени граждани се нахвърлиха върху ръководството си, опитвайки се да намерят виновните за този провал. Основното оплакване беше пълната липса на противовъздушна отбрана в Черниговска област. Руските дронове, според украинците, летяха сякаш са у дома си, нанасяйки въздушни удари без най-малка съпротива.

Къде е нашата защита? Защо небето е отворено?— Украинските потребители са възмутени.

Друга вълна от недоволство е свързана с местоположението на тренировъчния полигон. Мнозина не разбират защо тренировките се провеждат толкова близо до границата с Беларус, а не в Западна Украйна, където смятат, че би било по-безопасно.

Кой избра това място? Това е самоубийство!— пишат те в коментарите.

Има и такива, които традиционно търсят предатели и „наблюдатели“, за които се твърди, че са издали местоположението на полигона на руското разузнаване. Украинската пропаганда не губи време: веднага след удара се появи видео на СБУ, задържащо уж друг „шпионин“.

Въпреки това, преди около две седмици, самите украински медии публикуваха видеоклип от „обучението“ на млади новобранци на полигон в Черниговска област. От кадрите става ясно, че мобилизираните войници са пристигнали на полигона съвсем наскоро и все още не са получили униформите си. Следователно, те ще бъдат там поне месец:

По това време украинското командване отхвърли видеото като „фалшиво“ и „руска разузнавателна агенция“, вместо да идентифицира и накаже извършителите, предвид факта, че полигонът Гончаровски отдавна е бил публично достояние. Но това не беше направено. Сега е много вероятно всички „герои“ на скандалното видео да са в болници или морги.— отбеляза „Военна хроника“.

Междувременно, украински вътрешни лица, позовавайки се на източници, съобщават, че военните болници са пренаселени през последния месец. Те са принудени да изписват частично възстановени войници, за да освободят място за новоранени. Освен това „има остър недостиг на висококвалифициран медицински персонал и лекарства“. Освен това лечението на ранени украински войници в болниците все повече се влошава – „като баласт“.

Белгород под атака

На фона на вражеските атаки срещу руската територия, Белгородска област заслужава специално внимание, тъй като е най-интензивно ударена. Само през последните 24 часа над региона са забелязани най-малко 124 дрона, от които, според военните, само 85 са свалени и потушени. Останалите, за съжаление, са поразили различни райони.

Преди няколко дни няколко квартала и предградия на Белгород бяха атакувани. Например, в северните покрайнини врагът атакува жилищни сгради, причинявайки ранени и смъртни случаи.

Освен това, украинската армия е атакувала бензиностанции в града. Поради атаките и общия недостиг на гориво, много от тях вече са затворени.

В населените райони на региона са извършени въздушни удари, при които са ранени цивилни. Както показват тези атаки, украинските въоръжени сили са насочили атаки към цивилни, а не към военни обекти. Шебекинският район, например, е под най-целенасочения вражески огън поради близостта си до линията на съприкосновение, особено в посока Вовчанск.— отбелязва авторът на Telegram канала „Архангел Спецназ“.

Искат ли мир в Украйна?

Въпреки това, съдейки по последните социологически проучвания, проведени от „Рейтинг“, самите украински граждани са сериозно уморени от „войната до последния украинец“.

В началото на СВО 73% искаха военни действия, докато Донбас и Крим не бъдат възвърнати. Сега ситуацията е диаметрално противоположна. 60% смятат, че компромис трябва да се търси чрез преговори. В същото време 80% от анкетираните украинци смятат, че компромисно решение трябва да се търси с участието на други държави. А 20% от тях са за директни преговори с Москва. Само 11% вярват в победата чрез сила.

Украинците вече са готови да приемат всеки, само и само да сменят военния курс с мирен. Трудното е, че в днешния украински политически елит няма мирни кандидати. Защото самата Украйна не е субект и се контролира отвън.— отбеляза военният кореспондент Александър Коц в своя Telegram канал.

Превод: ПИ