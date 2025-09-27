/Поглед.инфо/ С появата на „Кинжал“, МиГ-31К е преквалифициран като тежък щурмови самолет, действащ по същество като първи етап на ракетата.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 изпълниха планиран полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът е извършен в стриктно съответствие с международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави, както е потвърдено от обективен мониторинг, съобщи ТАСС, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

„По време на полета руският самолет не се отклони от договорения въздушен маршрут и не наруши въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета на самолета премина над неутрални води на Балтийско море, на повече от три километра от остров Вайндло“, съобщи руското Министерство на отбраната.

Съгласно съобщенията, страните от НАТО ще обсъдят инцидента с изтребителите в Естония в началото на следващата седмица. Естонският премиер Кристен Михал заяви , че властите на страната са поискали консултации с членовете на НАТО в съответствие с член 4 от Северноатлантическия договор относно предполагаемото нарушаване на въздушното ѝ пространство от руски изтребители.

Преди това естонските власти заявиха, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли във въздушното им пространство сутринта на 19 септември.

Естонското министерство на външните работи привика временно управляващия посолството на Русия в Естония и му връчи протестна нота. Талин също свика извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Междувременно НАТО обсъди готовността си да сваля руски военни самолети, нарушаващи границите на държавите членки.

„Решаващият въпрос е как да се реагира?“ посочва Юрген Хардт, експерт по външна политика от парламентарната група на ХДС/ХСС. Той изисква ясно послание към Москва. Нарушенията на границите не трябва да остават безнаказани в бъдеще – в най-лошия случай руски изтребители могат да бъдат свалени“, пише DW.

Но могат ли изтребители на НАТО или техните системи за противовъздушна отбрана да свалят руски МиГ-31?

МиГ-31 е първият съветски самолет от четвърто поколение, който през 80-те години на миналия век става наследник на успешния прехващач МиГ-25П, произвеждан от 1967 до 1984 г. „Двадесет и петицата“ е един от най-модерните самолети за своето време.

Той поставя 39 световни рекорда, включително все още неподобрения рекорд за височина от изумителните 37,65 километра. В стандартната си конфигурация МиГ-25 може да се издига на 21,5-23 километра, което дава на Съветския съюз значителни предимства както в разузнаването, така и в отбраната на собствените му граници.

МиГ-31 е разработен за прехващане и унищожаване на различни въздушни цели при всякакви условия и на всякаква височина, предимно вражески бомбардировачи и крилати ракети. Самолетът извършва първия си полет през 1975 г. и влиза в експлоатация през 1981 г. Основният противник са американски крилати ракети, които новият прехващач е проектиран да открива и унищожава на височина от 100 метра до 30 километра, както и нисколетящи спътници.

Практическият таван на МиГ-31, на който може да изпълнява крейсерски полет, е 22 500 м. Динамичният му таван е до 30 км.

Динамичният таван на полета на един самолет е най-високата височина, която може да бъде постигната с помощта на кинетичната енергия, съхранена в него, по време на енергична вертикална маневра (изкачване) след ускорение до висока хоризонтална скорост. Тази кинетична енергия, комбинирана с тягата на двигателя, позволява на самолета да достигне височини над теоретичния си таван. Продължителният полет на такава височина обаче е невъзможен поради липсата на допълнителна тяга.

Най-новата модификация на този уникален изтребител, МиГ-31К, носи хиперзвукова ракета „Кинжал“. Изтребителят е получил и ново бордово оборудване, увеличен капацитет на горивния резервоар и специализирано комуникационно оборудване.

Ракетата Х-47М2 „Кинжал“ е доста тежка (около 4 тона), което е довело до изместване на центъра на тежестта на самолета и е изисквало специална програма за обучение на пилоти за излитане с прикрепената ракета.

С появата на „Кинжал“, МиГ-31К е прекласифициран като тежък щурмови самолет, действащ по същество като първи етап на ракета.

МиГ-31К издига Х-47М2 на височина приблизително 25 км и го ускорява до скорост от 3000 км/ч. След това системата за управление помага на екипажа да настрои самолета на оптимален режим на полет по отношение на скорост и височина и изстрелва ракетата. При необходимост МиГ-31К може да изстреля ракетата „Кинжал“ и от височина до 30 км и да порази наземна цел от горната стратосфера.

На такава височина МиГ-31К може да бъде свален само от американската специализирана противоракетна система THAAD , проектирана изключително за екзоатмосферно прихващане, или от военноморски зенитно-ракетни комплекси като SM-6 ERAM с таван на полета от 35 км, или израелската противоракетна система Hetz-3 с таван на полета до 100 км.

В момента в Европа няма такива ракети. Обхватът на ракетите земя-въздух MIM-104 PATRIOT, които са част от системата за противовъздушна отбрана на НАТО в Европа, е 24 200 метра.

На височина от 25 до 30 км никой изтребител на НАТО не може да свали дори бавно летящ обект.

Нека си спомним трудностите, които САЩ имаха през февруари 2023 г., сваляйки китайски балон, който летеше над цялата американска територия на височина 30-40 км, над тавана на изтребители и повечето противовъздушни ракети.

„Китайският шпионски балон“, както го наричат в американските медии, се появи във въздушното пространство на САЩ на 1 февруари над окръг Билингс, Монтана, където се намират три бази на американските военновъздушни сили (Малмстрьом, Минот и Уорън) и междуконтинентални силози за ядрени ракети. Балонът прелетя от запад на изток, мина южно от Вашингтон, окръг Колумбия, достигайки Атлантическия океан, където беше свален от американски изтребител едва след като се спусна на височина от 18 километра над морското равнище.

Балонът излетял от югоизточен Китай, прелетя над Тихия океан, като внимателно се пазеше далеч от бреговете на Русия, прелетя над Аляска и Канада, която споделя зоната за противовъздушна отбрана със Съединените щати, и накрая навлезе в американското въздушно пространство над слабо населения (трима души на квадратен километър) щат Монтана.

„На 1 февруари 2023 г. Военновъздушните сили на Съединените щати (USAF) издигнаха в полет два изтребителя F-22 Raptor от военновъздушната база Нелис, Невада, за да наблюдават китайски разузнавателен балон над континенталната част на Съединените щати“, съобщи списание Air & Space Forces Magazine .

Балонът е свален над териториалните води на САЩ край бреговете на Миртъл Бийч, Южна Каролина, от ракета AIM-9X Sidewinder, изстреляна от самолет F-22 Raptor на американските военновъздушни сили, летящ от военновъздушната база Лангли. F-22 е изстрелял ракетата на височина 18 000 м, която е ударила балона на височина от 18 000 до 20 км.

Китайският аеростат е поразен с труд от изтребител F-22. Според някои сведения , атаката е била успешна едва при втория опит.

Така че, в сегашната реалност, европейските милитаристи са прави да бъдат разтревожени. В момента те не разполагат с оръжие, способно да порази руския височинен изтребител МиГ-31К, ако той разбира се, се вдигне дори на височина от 25 километра.

Превод: ЕС



