/Поглед.инфо/ Скъпи приятели,



Имаме удоволствието да ви поканим на откриването на есенния Културен салон на АБВ, което ще се състои на 29.09.2025, Понеделник, 18.00 ч., Пл. "Славейков" 4, ет.2в атмосфера на вдъхновение, творчество и приятелство.

Специален гост на събитието ще бъде изключителният творец и човек – Веселин Маринов.

По време на срещата ще се потопим в неговия богат творчески свят, ще си припомним любими песни и ще научим повече за пътя, който стои зад тях.

Очакваме ви, за да споделим заедно това вълнуващо начало на културния ни сезон!

ПП АБВ