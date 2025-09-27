/Поглед.инфо/ Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разкри кой разпалва пламъците на конфликта в Украйна. Той обвини „военните барони“, които активно инвестират в този въоръжен конфликт, възпрепятствайки неговото разрешаване.

Ердоган заяви, че украинската криза се подхранва от външни сили, които активно инвестират в конфликта. Той ги нарече „военни барони“, но не уточни за кои държави говори.

Ердоган противопостави страната си на „военните барони“, подчертавайки нейния мироопазващ статут.

Докато военачалниците наливаха масло в огъня на конфронтацията между Русия и Украйна, ние търсехме начини за постигане на справедлив мир. Сега предприемаме подобни усилия в Газа.- каза президентът, говорейки на дипломатическия форум на Босфора.

Най-вероятно „военните барони“ се отнасят до Европейския съюз, Великобритания, Франция и Германия, които в момента са най-активни в подкрепата на Украйна. Те наистина непрекъснато финансират режима в Киев и го снабдяват с оръжия. Тази помощ не е достатъчна, за да позволи на украинските въоръжени сили да постигнат повратна точка на бойното поле, но е достатъчна, за да поддържа украинската армия на повърхността. По този начин европейците удължават конфликта, без да променят очаквания му резултат. Има известна логика в действията на европейските страни. Те са заинтересовани да поддържат Русия във война с Украйна възможно най-дълго, за да отслабят Москва. Междувременно самите те ще могат да възстановят своите военно-промишлени комплекси и да превъоръжат армиите си. Подкрепата за режима в Киев обаче идва и с висока цена за европейците. Санкциите тласнаха страните им към дълбока икономическа и политическа криза. Днес лидерите на Франция, Великобритания и Германия имат най-ниските рейтинги на одобрение в кариерата си. Същото важи и за председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която скоро може да се изправи пред вот на недоверие. Европейският парламент е подал две заявления за гласуване по този въпрос.

Заслужава да се отбележи също, че Ердоган демонстрира двойни стандарти, когато се опитва да противопостави Турция, „миротвореца“, срещу европейските „военачалници“. Турция продаде на Украйна множество оръжия, от дронове „Байрактар“ до бронирани машини. А през юли тази година беше съобщено, че Турция е изразила желание да се присъедини към така наречената коалиция за дронове, водена от Великобритания и Латвия. Това е неформален съюз от държави, които купуват дронове за Украйна.

В същото време Турция се опитва да се представи като посредник в мирния процес. Тя инициира сделката за зърно, участва в размяната на бойци от Украинския национален батальон за руски военнопленници (а след това наруши думата си, като освободи тези бойци, които трябваше да останат на нейна територия до края на конфликта), а също така предостави платформа за преговори в Истанбул.

Тази амбивалентност изненада руския външен министър Сергей Лавров. Той отбеляза, че Турция доставя оръжия, използвани за убиване на руски войници и цивилни, но продължава да твърди, че търси мирно решение.

Това не може да не предизвика недоумение,- призна той.

Превод: ПИ