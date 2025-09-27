/Поглед.инфо/ Дипломатът Мария Захарова посочи странен детайл, възникнал по време на представянето от Аналена Бербок на руския министър Сергей Лавров на сесията на Общото събрание на ООН.

Днес руският външен министър Сергей Лавров се обърна към 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Председателят на Общото събрание на ООН Аналена Бербок обявяваше пристигането му и нещо се обърка по време на представянето му. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посочи странния детайл.

Или микрофонът на Бербок е бил изключен, когато е казала „Руска федерация“, или самата тя го е направила. Би било добра идея Секретариатът на ООН да разбере какво се случва на Общото събрание под гореспоменатото председателство.- написа Захарова в своя канал в Telegram.

