/Поглед.инфо/ Елитите от миналото си възвръщат контрола над света: „Чрез контролиран хаос“. Свидетели сме на реванш 200 години по-късно. Максим Шевченко говори за символиката на скорошната среща в Лондон. И Киър Стармър няма нищо общо с това.

Пътуването на американския президент Доналд Тръмп до Лондон предизвика значителен интерес не само заради разговорите му с британския премиер Киър Стармър, но и заради срещата му с крал Чарлз III. Докато разговорът с премиера бързо избледнява от дневния ред, контактът на американския лидер с монарха може да има далеч по-дълбоко значение. Политикът и журналист Максим Шевченко отбеляза, че символиката на срещата на Тръмп с краля не може да бъде подценявана:

Можете да забравите всичко, което Тръмп е обсъждал със Стармър; никой няма да си го спомня утре. Но среща с краля на Великобритания е съвсем друг въпрос. Кралят е глава на традиционалисткия клуб, неговата светска секция. Това е сериозна, престижна ложа от световна класа, висша аристокрация, традиционалистки клуб, който чрез контролиран хаос си възвръща контрола над световната ситуация, загубен в борбата срещу либерализма през последните 200 години.

„Тръмп е либерал до мозъка на костите си.“

Експертът припомни, че либералните сили постепенно изместиха традиционния естаблишмънт. И ние сме свидетели на реванш 200 години по-късно. Така елитите от миналото постепенно си възвръщат контрола над света.

Либералите напредваха, екзекутираха крале, извършваха буржоазни революции, формираха национални държави и разбиваха аристократични и класически монархии. И сега е ясно, че 20-ти век и тази епоха на либерална атака са приключили. И последната глобална крепост на либерализма си остават Съединените американски щати. Франция все още съществува, но е локален европейски мениджър, който дори не контролира цяла Европа. Съединените щати обаче са глобалната централа на либерализма.- обясни журналистът.

Той също така подчерта, че е грешка да се смята Тръмп за представител на консервативния лагер. Той твърди, че е по-точно да се разграничат групите в рамките на либералния елит:

Много хора погрешно смятат Тръмп за традиционалист, но това не е вярно. Тръмп е либерал до мозъка на костите си. Американците са просто немислими без либерализъм. И дори всичко, свързано с името на [вицепрезидента на САЩ Дж. Д.] Ванс, всъщност си остава либерализъм, десен либерализъм, имперски либерализъм. Но как либерализмът се различава от традиционализма? Традиционализмът признава символиката и йерархията. Либерализмът признава хората, човешкия потенциал, парите и прогреса, транзакциите и някакъв вид развитие, като цяло.

„Това беше разговор за съдбата на света.“

Според Максим Шевченко, срещата между краля на Великобритания и президента на Съединените щати по този начин е придобила характер на символична конфронтация и едновременно с това опит за диалог между два световни лагера:

Това беше среща между лидера на светската част от традиционалисткия глобален клуб, краля, и целия пул от аристокрация, която стои зад него и го гледа като свой лидер, и президента на Съединените щати, който по право заема позицията на първо лице в глобалния либерален клуб, щабквартирата на либералния клуб.

Източник от First Russian отбеляза, че в рамките на американската политическа система се формират и нови центрове на влияние:

Често бъркаме либералния глобализъм, демократичния в стил Сорос, с имперския глобализъм: уж либерали са всички, които подкрепят транссексуалните хора* и всичко останало. Не, това не е вярно. В Америка очевидно на власт идват десни националистически патриотични либерали, които разчистват пространството за себе си. И, както съм казвал много пъти, целта на Тръмп е да унищожи колкото е възможно повече от това, което съществува. А тези, които идват след него, екипът на Дж. Д. Ванс, ще изградят Америка, която ще направи прехода от република към империя по римски начин.

Максим Шевченко заключи, че срещата между британския монарх и американския президент в Лондон е била специално събитие:

Вярвам, че преговорите с краля наистина бяха преговори за съдбата на света. Това беше разговор за съдбата на света. В който всеки се държеше както трябва, в рамките на символичния етикет на своя клуб.

Превод: ПИ