/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, Европа е в икономическа, социална и политическа криза, която е общопризната и очевадна. Наред с това, в Европа, има очевадна брутална криза на демокрацията.

Стрелбата по Роберт Фицо в Словакия, физическото посегателство над Бабиш в Чехия, касиране победата на Джорджеску в Румъния, опита за забрана на Алтернатива за Германия, незаконния арест на Борисов, цензура, надминаваща комунистическата, превземане на медии, прокуратури и съдилища в европейските столици от Сорос и за капак - вчерашното осъждане и пращане в затвора на президента Саркози, спасил нашите сестри.

Вече предрекох, че есента на 2025 г. ще е като есента на 1989 г. - очакват ни големи политически промени в Европа.

Ако някой на 27 септември 1989 г. беше казал, че на 9 ноември ще падне Берлинската стена, че до края на годината Хавел ще е президент на Чехословакия, а Чаушеску ще бъде убит като куче, щяха да го помислят за луд и с две инжекции щеше да се отзове в Карлуково.

Към днешна дата ситуацията, според телевизиите на Сорос в България - Нова и БТВ, както и Радио Сорос - БНР, не предвещава сериозни промени в Европа. Аз обаче мисля обаче, че предстои Октомврийска Тръмп революция в Европа. Ето какво предстои на Стария континент:

1. Франция. Великата някога Франция е в небивала икономическа, социална и политическа криза и пред избори до дупка.

Както предрекох, правителството на Франсоа Байру се сгромоляса, след като беше бламирано при поискан вот на доверие - нещо невиждано във френската история! След като поредният премиер на Макрон падна като круша, след проведените миналото лято предсрочни избори, страната отива почти сигурно към избори до дупка.

Към споменатите кризи, Франция влезе и в тежка криза на демокрацията! Та Франция осъди президента си на затвор! Никола Саркози отива в панделата на 70-годишна възраст за 5 години, тъй като обжалването не спирало изпълнението на присъдата.

Формално той е обвинен, че преди 20 години Либия е финансирала предизборната му кампания, но истинският му грях е, че подкрепи публично Льо Пен и Жордан Бардела за предстоящите избори и критикува Макрон за грешната му политика в украинската война, предричайки че с продължаване на войната украинците ще загубят още повече жива сила и територии.

Прочее, осъдени бяха и Фийон и госпожа Льо Пен, за да не може да е президент на Франция на наближаващите избори.

В същото време, когато съдилищата се занимават с политически процеси срещу патриотични политици, летят глави от миграцията на ножа на учители, полицаи, свещеници и малолетни.

Няма осъден и за факта, че на всяка секунда, външният дълг на Франция скача с 5000 евро, и това е по признание на бившия премиер.

Ето защо след като вчера фермерите излязоха на протест, а на 2 октомври, Франция излиза на генерална национална стачка! 64% от французите считат Макрон за основен виновник за плачевното състояние на Франция и искат оставката му.

През октомври ще стане ясно, че предсрочните избори до дупка са неизбежни, както е неизбежна и убедителната победа на партията на Льо Пен и Бардела.

Колкото до политическата съдебна разправа с президента Саркози, все повече французи по форумите публично си спомнят думите на големия политик - президента Митеран. Той бил казал: “Да се внимава със съдилищата! Те ликвидираха монархията, ще вземат да ликвидират и Републиката!“. Върви ли наистина към ликвидиране Петата Френска Република, остава да видим.

2. Германия. Доживяхме от трибуната на ООН президент на Америка да прогласи, че моторът на ЕС - Германия, е много болна.

Болна е и още как! Трета година е в рецесия, цените са до Небесата, 29 000 нападения върху германци от мигранти за 2024 г. и общо изнасилени само от афганистанци за 2015-2025 германки - около 3000. Неслучайно Мерц не отиде да говори в ООН! Просто няма какво да каже!

Илон Мъск ще излезе прав! Бъдещето на Германия е Алтернатива за Германия! Неслучайно шест месеца след изборите АФД вече е първа политическа сила и води с 27% срещу 25% на коалицията ХДС/ХСС. В сравнение с изборния резултат в началото на годината, Алис Вайдел качи 6%, а коалицията на Мерц загуби 3,5%. Социалистите пък починаха с 13%.

В Източна Германия АФД е категорично първа с около вече 40% подкрепа! Промяната в Германия отново ще върви от Изток на Запад! Точно 35 години след обединението на Германия на 3 октомври 1990 г., няма как да не припомня: Това обединение беше немислимо, ако Източна Германия не се разбунтува в Лайпциг и Дрезден през ноември 1989 г. Източните, а не западните немци, бутнаха Берлинската стена на 9 ноември, докато Кол и Геншер бяха на посещение в Полша.

Прогнозата ми е, че кабинетът “Мерц“, няма да изкара пълен мандат, а АФД ще бъде първа политическа сила в Германия.

3. Англия. Наскоро, 1 милион англичани излязоха безпрецедентно на улицата с английски и британски знамена и поискаха Англия да запази своята идентичност!

И с право, след като в голям Лондон, лани от новородените само 20% са етнически англичани, а пакистански банди се гаврят години наред сексуално с малолетни момичета. Времето на Стармър изтича!

Думите на Тръмп, че заради миграцията Европа отива по дяволите, важат най-много за Англия!

Идва звездния миг на Фараж! Последните изследвания му дават победа на изборите с 311 депутата от 650! Същото показват и серията спечелени частични вотове.

4. Чехия. След 6 дни премиерът Фиала ще загуби от Бабиш с минимум 10% разлика! Този Фиала постави като нашия Денков интересите на Украйна пред тези на чехите...

Вероятно Бабиш ще се върне премиер на бял кон, което е голям бонус за Патриоти за Европа, чиито основател е във Виена, заедно с Кикл и Орбан. Разбира се и за възстановяването на Вишеградската четворка, след неизбежното падане на брюкселския поляк Туск.

5. Нидерландия. Герт Вилдерс ще спечели изборите и ще остави зад гърба си коалицията на Тимерманс.

Той също като е от Патриоти за Европа, които се оформят като силен отбор, като се има предвид, че освен Льо Пен, Бабиш, Орбан, Кикл и Вилдерс, вече и Андре Вентура и партията ЧЕГА, е първа политическа сила в своята страна - Португалия.

6. Унгария. Добри новини за Виктор Орбан, който върви към шеста и пета поредна изборна победа на изборите догодина през април.

В момента, в който заедно с шефовете на БМВ откриваше новия завод за коли на автомобилния гигант в Дебрецен, гръмна новина от Америка! Доналд Тръмп е съгласен Унгария да получава руска енергия. Американският президент съобщи това на голяма пресконференция на живо в Белия дом.

Понеже телевизиите на Сорос в България премълчаха новината, ето едно към едно какво казва Тръмп на журналистически въпрос защо е благосклонен към някои държави:

“Знаете ли кой не може да купува петрол от никъде? Унгария! Унгария е страна без излаз на море. Те нямат морско пристанище, където кораби от цял свят могат да идват. Говорих с Виктор Орбан, той е страхотен човек. Близък приятел ми е и им е много трудно в момента. И на Словакия също. Те зависят от тръбопровод за доставките си. Така, че не искам хората да ги обвиняват затова. Днес говорих подробно с тях. Приятел в нужда се познава!“.

А това между Тръмп и Орбан е от 2016 г. И тогава, и 2024 г., унгарският премиер единствен от управляващите в Европа подкрепи Тръмп.

Между другото, при откриване на завода на БМВ в Дебрецен, унгарският премиер припомни и голямото си приятелство с Хелмут Кол, с който още 1998 г., по време на първия му мандат, са мечтаели за такива индустриални връзки между двете страни.

Зеленски е сломен от подкрепата на Тръмп за Орбан и му се провидяха унгарски дронове над Украйна, на което външния министър Сиярто възкликна, че сигурно онзи е полудял.

Много политици не разбраха, че Тръмп прояви ирония като каза, че е възможно Украйна да си върне завзетите територии, дори да се сдобие с още. И взеха да повтарят думите, ама не слагат каските за фронта, както им предложи Салвини и Славомир Менцен - първо децата на политиците на бойното поле.