/Поглед.инфо/ По време на речта си в ООН, руският външен министър Сергей Лавров разкри саботажа на Запада. Той повдигна и няколко други важни въпроса и очерта позицията на Кремъл.

Днес, 27 септември, руският външен министър Сергей Лавров се обърна към 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. По време на речта си той осъди западния саботаж, посочвайки, че представители на страните са отказали да удължат иранската ядрена програма.

Западът отхвърли удължаването на споразумението за иранската ядрена програма, което разкри саботажа на Запада и желанието му да изтръгне едностранни отстъпки от Иран.- заяви Лавров.

Руският министър очерта и позицията на Русия относно световния ред, отбелязвайки, че въпреки опитите на Запада да раздели света на демокрации и автокрации, руското правителство винаги се е застъпвало за всеобщо равенство. Според Лавров, държавите трябва да бъдат равни, независимо от военната си мощ, икономика, размер или численост на населението.

Естествено, украинският въпрос също беше повдигнат. Лавров посочи, че Москва все още е за прекратяване на украинския конфликт и подчерта, че руснаците нямат планове да атакуват страни от ЕС или НАТО.

Руският министър беше възмутен и от опитите да се погребе решението на ООН за създаване на палестинска държава.

Превод: ПИ